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20.02.2020 - 10:07 | | DHA

Anne oğlunu sokak ortasında evire çevire dövdü!

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, bir kadının sokak ortasında 5-6 yaşlarındaki oğlunu dövdü. Olay anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Anne oğlunu sokak ortasında evire çevire dövdü!

Olay, saat 12.00 sıralarında ilçeye bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi'nde İlker Sokak üzerinde meydana geldi. Suriyeli olduğu öğrenilen bir kadın, sokakta oynayan çocukların yanına geldi. Kadın, bir anda, 5- 6 yaşlarındaki oğlunu dövmeye başladı. Küçük çocuk kaçmaya çalışırken, annesi sürükleyerek eve götürdü

Olay anı ise anbean sokaktaki bir güvenlik kamerasının görüntülerine yansıdı. Görüntülerde annenin oğlunu tartakladığı sırada mahallede oynayan diğer çocukların da bu görüntüden korktukları görüldü. sosyal medyada yer alan görüntüler, tepkilere neden oldu.

 

 

 

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