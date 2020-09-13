13.09.2020 - 11:44 | | DHA
Anne ve kızın feci sonu! Kuşburnu toplarken öldüler
Gümüşhane’nin Torul ilçesi kırsalında kuşburnu toplayan Mevlüde (56) ve kızı Buse Nur Urhan (20), yıldırım düşmesi sonucu yaşamlarını yitirdi.
Olay, dün, Torul ilçesi Günay köyü, Körgöze mevkisinde meydana geldi. Trabzon'da oturan ve memleketi Gümüşhane’ye gelen Mevlüde ve kızı Buse Nur Urhan, komşularıyla kuşburnu toplamak için köylerindeki kırsal alana gitti. Bir süre sonra anne ve kızın kuşburnu topladığı bölgeye yıldırım düştü.
Mevlüde ve Buse Nur Urhan'ın yere yığıldığını fark eden komşularının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerden anne ve kızının hayatlarını kaybettiği belirlendi. Anne ve kızın cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ambulansla hastane morguna kaldırıldı.
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