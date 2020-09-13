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13.09.2020 - 11:44 | | DHA

Anne ve kızın feci sonu! Kuşburnu toplarken öldüler

Gümüşhane’nin Torul ilçesi kırsalında kuşburnu toplayan Mevlüde (56) ve kızı Buse Nur Urhan (20), yıldırım düşmesi sonucu yaşamlarını yitirdi.

Anne ve kızın feci sonu! Kuşburnu toplarken öldüler

Olay, dün, Torul ilçesi Günay köyü, Körgöze mevkisinde meydana geldi. Trabzon'da oturan ve memleketi Gümüşhane’ye gelen Mevlüde ve kızı Buse Nur Urhan, komşularıyla kuşburnu toplamak için köylerindeki kırsal alana gitti. Bir süre sonra anne ve kızın kuşburnu topladığı bölgeye yıldırım düştü.

Anne ve kızın feci sonu Kuşburnu toplarken öldüler

Mevlüde ve Buse Nur Urhan'ın yere yığıldığını fark eden komşularının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerden anne ve kızının hayatlarını kaybettiği belirlendi. Anne ve kızın cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ambulansla hastane morguna kaldırıldı.

 

 

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