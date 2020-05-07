Anneler Günü hediye önerileri ve fikirleri! Anneler Günü'nde annelere hangi hediyeler alınabilir?

Anneler Günü'ne kısa bir süre kala internette hediye fikirleri ve önerileri araştırılıyor. Corona virüs nedeniyle hafta sonu sokağa çıkma yasağı olmasından dolayı elektronik ortamdan alınacak hediyeler merak ediliyor. Peki Anneler Günü'nde hediye ne alınabilir? İşte Anneler Günü hediyeleri...

ÇİÇEK

Anneler Günü'nde bir çiçek ile annenizi mutlu edebilirsiniz.

PARFÜM

Güzel bir koku annenizi sevindirebilirsiniz. Anneler Günü'nde parfüm güzel bir hediye olabilir.

TEKNOLOJİK ARAÇLAR

Günümüzde akıllı telefonlar, bilgisayarlar ve çeşitli teknolojik aletler güzel bir hediye fikri olabilir. Anneler Günü'nde annenizin istediği bir teknolojik aracı alabilirsiniz.

BİRLİKTE TATLI VE YEMEK YAPMAK

Corona virüs nedeniyle bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulunacak. Eğer anneniz ile birlikte yaşıyorsanız anneniz ile yemek ve tatlı yaparak güzel bir zaman geçirebilirsiniz.

ÇİÇEKÇİLER HAFTA SONU ÇALIŞACAK MI?

Sokağa çıkma kısıtlaması genelgesinde "Anneler Günü" ile ilgili detay yer aldı. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri, çiçek satan iş yerleri, evlere servis şeklinde hizmet verebilecek.