Bugün Anneler Günü ve milyonlarca insan annelerine hediyeler alıp mesajlar gönderiyor. Bu en anlamlı günde corona virüs nedeniyle anne ve evlatlar kucaklaşamazken belki de en duygusal Anneler Günü gerçekleşiyor. Peki, Anneler Günü nasıl ve ne zaman ortaya çıktı? Anneler Günü önemi ve tarihçesi nedir?

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?

Anneler günü, anneleri onurlandıran özel bir gündür. Değişik günlerde ve değişik ülkelerde kutlanır. Bu günde anneler çeşitli hediyeler alır. Bu günü farklı ülkelerdeki insanlar yılın farklı günlerinde kutlarlar.

Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişledi.