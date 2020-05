Anneler Günü ne zaman 2020? Anneler Günü sözleri - mesajları

Anneler Günü, anneleri anmak ve onurlandırmak amacıyla bütün Dünya'da farklı zamanlarda kutlanan özel gün. Anneler günü, anneleri onurlandıran özel bir gündür. Değişik günlerde ve değişik ülkelerde kutlanır. Bu günde anneler çeşitli hediyeler alır. Bu günü farklı ülkelerdeki insanlar yılın farklı günlerinde kutlarlar.

Peki Türkiye'de Anneler Günü ne zaman kutlanıyor? Milyonların merakla araştırdığı bu sorunun yanıtı belli oldu. İşte Anneler Günü 2020 tarihi...

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Anneler Günü bu yıl 10 Mayıs 2020 Pazar günü kutlanacak.

ANNELER GÜNÜ SÖZLERİ - MESAJLARI

Annem annem sen üzülme sözlerin hep yüreğimde annem annem gel üzülme ben hala senin dizlerinde. Seni çok seviyorum anneler günün kutlu olsun canım annem.



* Bana hayat veren ve hayatı öğreten biricik anneme sevgilerimle..

* Küçükken başucumda bana ninni söylerdin, sabahları uyanınca, beni okşar severdin. Benim annem, güzel annem beni al dizlerine. Kucağında okşa beni, ninniler söyle yine. Bugün hâlâ kulağımda çınlıyor tatlı sesin. Güzel annem, kalbimin sen, en büyük neşesisin. Anneler günün kutlu olsun.



* Karşılıksız tek sevgi senin bize olan sevginmiş. Şimdi daha iyi anlıyorum anne. Seni çok seviyoruz. Ellerinden öpüyoruz anneciğim.

* Dün, bugün ve yarın.. daima seni sevdim, hep seveceğim. Bizimki bitimsiz, tanrısal bir sevgi.. Anneciğim anneler günün kutlu olsun.

* Başarısızlık ve felaketlere rağmen, hayata karşı güvenlerini sonuna kadar saklayabilen iyimser insanlar, daha çok iyi bir anne tarafından büyütülmüş olanlardır. Seni çok seviyorum anneler gününüz kutlu olsun canım anam.

* Annem senin sevgin dünyamı ısıtan tek güneştir. Hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum. Varlığınla mutluyum. Anneler günün kutlu olsun sevgili annem.



* Benim bitanecik tatlı annem, senin çocuğun olduğum için her zaman gurur duydum. Ellerinden öperim.



* Sınırsız bir sevgi, anlatılmaz bir sevgiyle beni seven annem, sana layık olmak için yaşıyorum. Anneler günün kutlu olsun.



* Meğer dilimdeki ve beynimdeki en güzel kelime senin adınmış. Sana her seslenişimde ya acım dinmiyor ya da sevgim coşuyor… Anneler günün kutlu olsun Anneciğim.



* Kuzey rüzgarı da esse, kopsa da fırtına, sığınacağım tek liman sensin annem. Hakkını nasıl öderim.. Başımı dizlerine koymaya geldim.



* Anneciğim benim, hüznümü sevince dönüştüren tek insansın. Anneler günün kutlu olsun anneciğim..



* Beni benden çok sevdiğine inandığım tek insan, ANNEM.



* Sabırlısın, sıcaksın, şefkatlisin, koruyucumsun, bağışlayansın.. Annemsin. Seni çok seviyorum.

* Yok, elimde bir demet menekşe, yok elimde sevdiğin gül şekeri. Yok işte sana bir şey bilmem ki ne demeli, bir tek ağır yaralı özlemim ve bir tek gözlerine sürdüğün gözlerim anne benim, aç kapıyı anneler gününü kutlamaya geldim güzel annem.



* Kelimelerle anlatılamayan fedakarlık ve karşılıksız sevgiyi tarif et desen bana herhalde sadece “ANNE” derdim. Anneler günün kutlu olsun Annem.



* Sığınabileceğim tek limansın sen anneciğim. Saygıyla ellerinden öpüyorum.



* Gökyüzünden bir yıldız kayar dilek tutarız. Annem gözlerini kapar bütün dilekleri benim içindir. Ellerinden öperim anneciğim.

* Hiçbir süs ve makyaj bir kadını, analık sevgisi kadar güzelleştiremez. Annem anneler günün kutlu olsun…

Anneciğim, bir günümde değil her günümdesin. Annem olman dünyadaki en büyük şansım, iyiki varsın. Seni çok seviyorum annem.

* Anne güllerin bezemesi, gülden deste anne, sözümde tutuklu, tarifsiz beste anne, yanar yürek, can bitkin kafeste, anne hasret bağırda, anne içimde aheste. Seni çok seviyorum anne, anneler günün kutlu olsun.



* Gücüme güç, umuduma umut katan annem. Seni çok ama çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun!



* Dünyada kimseyi seni sevdiğim kadar sevemem, bağlanamam. Anneler günün kutlu olsun canım annem.

* Penceresiz odamda, ışıkların en nadidesiydin. Akıl hocam, hayat danışmanımdın. Yollar ayrıldı ama kalpler asla. Seni seven yavrun anneler gününü unutmadı. İyi ki varsın annem.

* Sen hayatımın kutup yıldızı oldun. Nereye gidersem gideyim ışığının altında sevginle uyudum. Doğru yolu buldum. Seni seviyorum annem.



* Fedakârlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; annem derdim canım annem seni bir gün değil her gün çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun.

* Biraz şans, biraz sevgi ve sabır, birer parça zaman, başarı ve memnuniyeti de eklersek malzemelere, hepsini karıştırıp senin için uzun ve dileklerinin gerçekleştiği bir “hayat pastası” yapabiliriz sanırım… Anneler günün kutlu olsun canım annem!



* Biricik annem.. Anneler günün kutlu olsun. Her zaman senin küçük bebeğinim..

* Anneler çiçek gibidir, onları hep mis kokulu yerlerde görebilirsin, senin için her zaman varolduklarını ve seni düşündüklerini bilirsin. Anneler günün kutlu olsun canım anam.



* Senin kucağın, senin merhametin beni yaşama bağlıyor sevgili anneciğim. Anneler günün kutlu olsun.

* Geleceğini oluşturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerine uygun ve seni mutlu edecek şekilde olmasını dilerim. Anneler günün kutlu olsun benim melek annem.



* Meğer dilimdeki ve beynimdeki en güzel kelime senin adınmış. Sana her seslenişimde ya acım diniyor ya da sevgim coşuyor. Anneler günü kutlu olsun.

* Anne senin yüreğin taş olsa dayanır mı, kuş olsa, çiçek olsa, gündüz olsa, kırılmaz mı? Acıdan bir sap menekşenin boynu bu kez dağlar doğursun beni anne. Sen de ılık bir yağmur ol durmadan yağ kanayan yerlerime. Anneler günün kutlu olsun canım annem.

* Benim için herşeye katlanan, her zaman yanımda olan, değeri biçilemeyen dünyanın en güzel annesine.. Anneler günün kutlu olsun Anneciğim.

* Anne gökte bir ışık, anne parlak bir yıldız anne yoklukta bir düş, ayda bir yaldız anne tutunulan bir dal, dertlerin garip çizgisi anne gözümdeki yaşların bir virane dizgisi. Anneler günün kutlu olsun canım anam.



* Sabırlısın, sıcaksın, şefkatlisin, koruyucumsun, bağışlayansın.. Annemsin. Seni çok seviyorum.

* Ah dağılsam dizine, uyusam doymaksızın, sabah olmasa gece kaçmaktan dermansızım, sür beni gül yüzüne ki, sende kalsın sızım. Ağlıyor musun anne gidiyor hayırsızım. Anneler günün kutlu olsun canım annem.

* Bütün acılar üstüme yağınca sen bana açılan şemsiyesin annem.. Seni çok seviyorum.

* Her şeye değer senin sonsuz sevgin.. Annem…Seni çok arıyorum.. Çok özledim. Anneler günün kutlu olsun biricik meleğim.

* Gözyaşlarımı dindiren, beni hayata getiren ve hayata bağlayan canım annem. Anneler günün kutlu olsun.



* Seni bir gün değil her canım yandığında, başım sıkıştığında seni çağırıyorum. Sesimi duyan tek insan sensin. Anneler günün kutlu olsun ANNECİĞİM.



* Dün sana kızdıklarımı bugün ben yapıyorum anne. Çünkü aslında senin küçük bir kopyanım. Umarım senin kadar sevgi dolu olurum Annem.

* Beni başkası ağlatırken derdime derman olan o, başkası bırakırken her an yeniden sahip çıkan o. Seni seviyorum anneciğim. Anneler günün kutlu olsun.

* Sana binlerce kez teşekkür etsem azdır. Sen benim hayat ışığımsın, Annemsin. Varlığımın tek nedeni… Anneler günün kutlu olsun anneciğim.

* Bu dünyadaki en güvenli sığınağım senin kucağın. Benim annem olman bu dünyadaki en büyük şansım. Seni seviyorum Annem.

* Güneş yüzlü, altın kalpli, ağır başlı, tatlı dilli, meleklerin eşi sanki sensin, benim güzel annem. Anneler günün kutlu olsun biricik annem.



* Sen evimizin kraliçesi, başımızın tacısın.. En aziz varlığımız. Anneler günün kutlu olsun anneciğim.



* Karşılıksız tek sevgi ananın çocuğuna duyduğu sevgidir. Ben kendi çocuklarımda senin sevgini buldum. Ve seni ne çok sevdiğimi bir daha anladım . İyi ki seninle varım annem. Ellerinden öperim.

* Her zaman senin karşında masum ve sevgine muhtaç bir çocuk ruhuyla dururum çünkü sen benim annemsin. Beni benden çok tanıyansın, bilensin. Bana sarıldığın zaman tüm dertlerimi yok edensin. Anneler günün kutlu olsun ey aziz kadın, annem.

* Annecim, biriciğim.. Sonsuz sevgini, bitmez tükenmez sabrını ancak anne olunca anlayabileceğim herhalde.. Seçme şansım olsaydı yine senin annem olmanı istedim.. SENİ ÇOOOOKK SEVİYORUMM... Anneler günün kutlu olsun!!!

* Yüreğindeki sınırsız sevgi ve sabır için çok teşekkürler canım anneciğim... Anneler günün kutlu olsun!

* Mesafeler uzak olsa da yüreğim hep seninle canım annem... Anneler günün kutlu olsun!

* Seni unutmadığımı bugünde bilmeni istedim. Anneler günün kutlu olsun dünyanın en güzel ve özel annesi...



* Nur yüzlü, kalbi çocukları için çarpan güzeller güzeli kadın seni çok ama çok seviyorum. Anneler Günün Kutlu Olsun biricik annem.

* Eğer bana gözlerınle değil de kalbinle bakmış olsaydın, seni ne kadar sevdiğimi çok iyi anlardın... Anneler günün kutlu olsun...

* Ah o tatlı gülüşüne, sevecen gözlerine, şefkatli yüreğine, hele birde yavrum deyişine ölürüm senin Annem. Anneler Günün Kutlu Olsun canım anneciğim.

* Yeryüzündeki binlerce çiçek arasından en güzeli olan anneme, seni çok ama çok seviyorum. Bu anlamlı günde yanında olmak çok güzel... Anneler Günün Kutlu Olsun Annem...

* Fedakârlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; annem derdim canım annem seni bir gün değil her gün çok seviyorum. Anneler Günün Kutlu Olsun.

* Canım Annem, benim senin varlığın her şeyiyle bana hayat veriyor. Senin o sıcacık sevgin vazgeçilmez sıcaklığın her zaman beni ısıttı, hep nerde zorda kalsam bana bir çıkar yolu buldun karanlıkta kaldığımda ay gibi parlayan ışığım, soğukta üşüdüğümde içimi sıcacık ısıtan sevginle her zaman yanımda oldun. iyiki varsın iyiki benim annemsin senin gibi annem olduğu için Allahıma sonsuz şükürler olsun seni çok seviyorum. Can özüm biricik anacığım, anneler gününü canı gönülden kutlarım, ellerinden öperim… Anneler Günün Kutlu Olsun…

* Sen varken ben yoktum. Sen açken ben toktum. Şimdi de, sonra da basımın tacı annem. Seni hep seveceğim benim canım annem.

* Sen öğrettin; sevgiyi, saygıyı, hem kaya gibi sağlam, hem merhametli hem adil olmayı. Dik yokuşlarda, rampalarda, en yüksek merdivenlerde vazgeçmeden tırmanmayı, ihtiyacı olan ellere, el uzatmayı, çalışmayı, üretmeyi, paylaşmayı, bu dünyada sadece “insanlığı kaybetmeme” inadı taşımayı, tüm bunları sen öğrettin baş tacım. Her günün kutlu olsun.

* Anneciğim, hafızamdaki en güzel, en hoş kelime Senin adındır. Sana her seslenişimde sevgim daha da çoğalıyor. Anneler Günü kutlu olsun.