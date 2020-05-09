Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü mesajları - sözleri 2020

Anneler Günü için geri sayım başladı. Annelerinin bu özel gününü kutlamak isteyen milyonlarca vatandaş, Anneler Günü ne zaman sorusuna cevap ramaya başlarken, diğer yandan Anneler Günü için en güzel, en anlamlı, en değerli mesajları araştırıyor. Her yıl düzenli olarak Mayıs ayında kutlanan Anneler Günü bu yıl ayın kaçında kutlanacak? İşte Anneler Günü 2020 tarihi ve Anneler Günü mesajları - sözleri...

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Anneler Günü 10 Mayıs 2020 Pazar günü kutlanacak.

ANNELER GÜNÜ MESAJLARI - SÖZLERİ

Her şeye değer senin sonsuz sevgin.. Annem…Seni çok arıyorum.. Çok özledim. Anneler günün kutlu olsun biricik meleğim.

Gözyaşlarımı dindiren, beni hayata getiren ve hayata bağlayan canım annem. Anneler günün kutlu olsun.

Seni bir gün değil her canım yandığında, başım sıkıştığında seni çağırıyorum. Sesimi duyan tek insan sensin. Anneler günün kutlu olsun ANNECİĞİM.

Dün sana kızdıklarımı bugün ben yapıyorum anne. Çünkü aslında senin küçük bir kopyanım. Umarım senin kadar sevgi dolu olurum Annem.

Beni başkası ağlatırken derdime derman olan o, başkası bırakırken her an yeniden sahip çıkan o. Seni seviyorum anneciğim. Anneler günün kutlu olsun.

Karşılıksız tek sevgi senin bize olan sevginmiş. Şimdi daha iyi anlıyorum anne. Seni çok seviyoruz. Ellerinden öpüyoruz anneciğim.

Anasız ev ıssız geceye benzer. Annelerimizin anneler gününü kutlarım.

Beni benden çok sevdiğine inandığım tek insan, ANNEM Ellerinden öperim.

Beni benden çok sevdiğine inаndığım tek insаn, ANNEM. Ellerinden öperim.

Biricik аnnem. Anneler günün kutlu olsun. Her zаmаn senin küçük bebeğinim.

Annem. аnnem. ben sensiz hep eksiğim. Yаnındа olmаsаm dа, sen yine benimlesin.

Bütün аcılаr üstüme yаğıncа sen bаnа аçılаn şemsiyesin аnnem. Seni çok seviyorum.

Bir kadını süsü ve makyajı değil, anneliği güzelleştirir. Tüm annelere sevgilerle…

Mesafeler uzak olsa da yüreğim hep seninle canım annem. Anneler günün kutlu olsun!