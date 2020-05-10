Anneler Günü şiirleri... 1-2-3 kıtalık Anneler Günü şiirleri

Bugün Annler Günü... Her yıl mayıs ayının 2. pazar günü kutlanan bu muhteşem gün bu yıl maalesef corona virüs nedeniyle buruk geçiyor. Milyonlar evlerinde ve en kıymetli varlıklarımıza bir zarar vermemek adında kucaklaşmadan mesaj ve şiir yoluyla paylaşımlarda bulunuyor. Bu nedenle biz de sizler için en güzel ve 1, 2, ve 3 kıtadan oluşan Anneler Günü şiirlerini derledik.

ANNELER GÜNÜ ŞİİRLERİ

ANNEM

Annelerin en güzeli,

Sensin, benim güzel annem.

Ilık esen bahar yeli,

Sensin, benim güzel annem

Güneş yüzlü, altın kalpli,

Ağır başlı, tatlı dilli,

Meleklerin eşi sanki

Sensin, benim güzel annem.

Açan çiçek, çağlayan su,

Gülümseyen engin duygu,

Evimizin mutluluğu

Sensin, benim güzel annem.

ANNECİĞİM

Ak saçlı başını alıp eline,

Kara hülyalara dal anneciğim!

O titrek kalbini bahtın yeline,

Bir ince tüy gibi sal anneciğim!

Sanma bir gün geçer bu karanlıklar,

Gecenin ardında yine gece var;

Çocuklar hıçkırır, anneler ağlar,

Yaşlı gözlerinle kal anneciğim!

Gözlerinde aksi bir derin hiçin,

Kanadın yayılmış, çırpınmak için;

Bu kış yolculuk var, diyorsa için,

Beni de beraber al anneciğim!

ANNE

Senin sesini

senin kokunu özledim anne

Gözlerini özledim,

Sözlerini özledim.

Kokunu özledim,

Benim güzel annem.

Beni büyüten,

Beni yaşatan.

Beni yüreten,

Sen değilmiydin,

Benim güzel annem.

Anne Sevgisi

Sıcağın sinmiş bana,

Seni severim ana,

Sensiz bana kan veren

Sensin bana can veren.

Küçükken yudum yudum,

Sütlerinle uyudum.

Kulağıma ninniler,

Neler söyledin neler.

Beni büyüttün ana,

Beni yürüttün ana,

Göremeyince seni

Kucaklarım gölgeni

Anneler Günü

Yeşildir artık yüreğinde kara bulut,

Bugün anneler günü, annem beni unut.

Evde acılar koynuna yangelip yatmış,

İnadına giyin sen de mayısa batmış,

Yürü sokakta, çocukların düşü aksın

Yürü ki saksıda çiçekler sana baksın.

Diline genç anılarından bir türkü seç,

Beş yıl büyüdüğüm okulun önünden geç,

Islanırsa anıların güneşte kurut,

Senin günün bugün unutma, beni unut

Gök mavi, deniz mavi, tam kıyısında dur

Durma, eteğinden beni bir daha savur.

Annem yıldız kayıyor içinden dilek tut,

Koşuyor sana kısa pantolunlu çocuk,

Gözünde gözümde, gözlerinde bin umut …

Cennet Annem

Annem benim biriciktir,

Cennet kendisiyle özdeştir,

Annem hiç üzülmesin derim,

Ben annemi her şeyden çok severim.

Anneler, anneler, cefakar anneler,

Çocukları için her şeyi veren anneler,

Veren her zaman alandan üstündür denilmiş,

Ancak sen benden her zaman üstün oldun canım annem.

En Güvenli Liman

Dalgalar yükseldiğinde bir liman arar gemiciler

Sığındıkları limanda hep yalnız olurlar

Onların fırtınadan koruyacak olanlar

Sadece bir çatı ya da kiremit değiller

Fırtına dindiğinde bile orada beklerler

Gidecek hiçbir yer bulamayan gemiciler

Ancak annelerinin kucağına dönmek isterler

Çünkü en güvenilir limandır anneler

Seni Unutmadım Anne

Seni unutmadım anne,

Ben artık büyüdüm ve uzaktayım

Seni unutmadım anne,

Şimdi çok uzaklarda olsam da yanındayım.

Anneme

Canım annem her zaman sen benim yanımdaydın,

Ben daha hiçbir şeyi bilmezken sen karşımdaydın,

Seninle öğrendim yaşamı seninle öğrendim her şeyi

Şimdi her zaman diyorum iyi ki yanımdaydın.

DÜNYADAKİ MELEĞİM

Dünya ya gelmeden önce,

Yalvardım Yaradan'a.

Ağladım hıçkıra, hıçkıra

Nasıl yaşarım Dünya'da?

Ulu Yaradan buyurdu:

Gönderdim bir melek Dünya'ya

O yemez, seni yedirir.

O giymez, seni giydirir.

Ben onu nasıl bileceğim?

Sen ona anne diyeceksin.

SAKLA BENİ ANNE

Sen ninni söylerken anne

Ak güvercinler evimize

Gelinböcekleri konuyor

Saçımın tellerine

Sen masal söylerken anne

Mor menekşeler açıyor sesinde

Yüzünden kalkan kelebekler

Yavaşça konuyor kirpiklerime

Sen ninni söylerken anne

Başucumda mı uykum

Yastığımın altında mı

Söyle girsinler gözlerime

Söyle şu kedilere anne

Miyavlamasınlar eğri büğrü

Oyuncağımı korkutmasınlar

Girmesinler düşüne

Yumuyor gözlerimi gizli bir el

Yüzünü göremiyorum anne

Sar beni sakla beni

Sıcak sevgiler içine

Tavan nere gitti anne

Nere gitti evimizin duvarları

Daya ellerini anneciğim

Kediler düşmesin üstüme