Anneler Günü şiirleri... 1-2-3 kıtalık Anneler Günü şiirleri
Corona virüs nedeniyle bugün evlatlar anneleriyle kavuşamıyor. Buruk geçen Anneler Günü'nde çocuklar annelerine mesaj ya da şiir yoluyla bir jest yapmak istiyorlar. Bu en anlamlı günde biz de sizler için en güzel ve 1, 2, ve 3 kıtadan oluşan Anneler Günü şiirlerini derledik.
Bugün Annler Günü... Her yıl mayıs ayının 2. pazar günü kutlanan bu muhteşem gün bu yıl maalesef corona virüs nedeniyle buruk geçiyor. Milyonlar evlerinde ve en kıymetli varlıklarımıza bir zarar vermemek adında kucaklaşmadan mesaj ve şiir yoluyla paylaşımlarda bulunuyor. Bu nedenle biz de sizler için en güzel ve 1, 2, ve 3 kıtadan oluşan Anneler Günü şiirlerini derledik.
ANNELER GÜNÜ ŞİİRLERİ
ANNEM
Annelerin en güzeli,
Sensin, benim güzel annem.
Ilık esen bahar yeli,
Sensin, benim güzel annem
Güneş yüzlü, altın kalpli,
Ağır başlı, tatlı dilli,
Meleklerin eşi sanki
Sensin, benim güzel annem.
Açan çiçek, çağlayan su,
Gülümseyen engin duygu,
Evimizin mutluluğu
Sensin, benim güzel annem.
ANNECİĞİM
Ak saçlı başını alıp eline,
Kara hülyalara dal anneciğim!
O titrek kalbini bahtın yeline,
Bir ince tüy gibi sal anneciğim!
Sanma bir gün geçer bu karanlıklar,
Gecenin ardında yine gece var;
Çocuklar hıçkırır, anneler ağlar,
Yaşlı gözlerinle kal anneciğim!
Gözlerinde aksi bir derin hiçin,
Kanadın yayılmış, çırpınmak için;
Bu kış yolculuk var, diyorsa için,
Beni de beraber al anneciğim!
ANNE
Senin sesini
senin kokunu özledim anne
Gözlerini özledim,
Sözlerini özledim.
Kokunu özledim,
Benim güzel annem.
Beni büyüten,
Beni yaşatan.
Beni yüreten,
Sen değilmiydin,
Benim güzel annem.
Anne Sevgisi
Sıcağın sinmiş bana,
Seni severim ana,
Sensiz bana kan veren
Sensin bana can veren.
Küçükken yudum yudum,
Sütlerinle uyudum.
Kulağıma ninniler,
Neler söyledin neler.
Beni büyüttün ana,
Beni yürüttün ana,
Göremeyince seni
Kucaklarım gölgeni
Anneler Günü
Yeşildir artık yüreğinde kara bulut,
Bugün anneler günü, annem beni unut.
Evde acılar koynuna yangelip yatmış,
İnadına giyin sen de mayısa batmış,
Yürü sokakta, çocukların düşü aksın
Yürü ki saksıda çiçekler sana baksın.
Diline genç anılarından bir türkü seç,
Beş yıl büyüdüğüm okulun önünden geç,
Islanırsa anıların güneşte kurut,
Senin günün bugün unutma, beni unut
Gök mavi, deniz mavi, tam kıyısında dur
Durma, eteğinden beni bir daha savur.
Annem yıldız kayıyor içinden dilek tut,
Koşuyor sana kısa pantolunlu çocuk,
Gözünde gözümde, gözlerinde bin umut …
Cennet Annem
Annem benim biriciktir,
Cennet kendisiyle özdeştir,
Annem hiç üzülmesin derim,
Ben annemi her şeyden çok severim.
Anneler, anneler, cefakar anneler,
Çocukları için her şeyi veren anneler,
Veren her zaman alandan üstündür denilmiş,
Ancak sen benden her zaman üstün oldun canım annem.
En Güvenli Liman
Dalgalar yükseldiğinde bir liman arar gemiciler
Sığındıkları limanda hep yalnız olurlar
Onların fırtınadan koruyacak olanlar
Sadece bir çatı ya da kiremit değiller
Fırtına dindiğinde bile orada beklerler
Gidecek hiçbir yer bulamayan gemiciler
Ancak annelerinin kucağına dönmek isterler
Çünkü en güvenilir limandır anneler
Seni Unutmadım Anne
Seni unutmadım anne,
Ben artık büyüdüm ve uzaktayım
Seni unutmadım anne,
Şimdi çok uzaklarda olsam da yanındayım.
Anneme
Canım annem her zaman sen benim yanımdaydın,
Ben daha hiçbir şeyi bilmezken sen karşımdaydın,
Seninle öğrendim yaşamı seninle öğrendim her şeyi
Şimdi her zaman diyorum iyi ki yanımdaydın.
DÜNYADAKİ MELEĞİM
Dünya ya gelmeden önce,
Yalvardım Yaradan'a.
Ağladım hıçkıra, hıçkıra
Nasıl yaşarım Dünya'da?
Ulu Yaradan buyurdu:
Gönderdim bir melek Dünya'ya
O yemez, seni yedirir.
O giymez, seni giydirir.
Ben onu nasıl bileceğim?
Sen ona anne diyeceksin.
SAKLA BENİ ANNE
Sen ninni söylerken anne
Ak güvercinler evimize
Gelinböcekleri konuyor
Saçımın tellerine
Sen masal söylerken anne
Mor menekşeler açıyor sesinde
Yüzünden kalkan kelebekler
Yavaşça konuyor kirpiklerime
Sen ninni söylerken anne
Başucumda mı uykum
Yastığımın altında mı
Söyle girsinler gözlerime
Söyle şu kedilere anne
Miyavlamasınlar eğri büğrü
Oyuncağımı korkutmasınlar
Girmesinler düşüne
Yumuyor gözlerimi gizli bir el
Yüzünü göremiyorum anne
Sar beni sakla beni
Sıcak sevgiler içine
Tavan nere gitti anne
Nere gitti evimizin duvarları
Daya ellerini anneciğim
Kediler düşmesin üstüme