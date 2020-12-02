'Annem öldü' diyerek ihbarda bulundu! Gerçek sonra ortaya çıktı

Kırıkkale’de dün saat 23.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi’ne Yukarımahmutlar köyü yakınlarında trafik kazası yaptığını ve annesinin öldüğünü, kendisinin de kolunun kırıldığını ihbar eden bir kişi ekipleri seferber etti.

Hemen olay yerine giden polis, jandarma ve sağlık görevlileri sabaha kadar Ankara-Samsun karayolu üzerinde kazalı araç aradı. İhbarı yapan kişiye bir daha ulaşamayan ekipler, tarım arazileri, köprü altları ile şarampol ve su kanalları gibi alanlarda arama çalışmalarını sabaha kadar sürdürdü. Bölgede yapılan geniş çaplı aramalara rağmen kazalı araç bulunamayınca ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı.

O kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.