İstanbul Bayrampaşa’da bir otelde iple boğularak öldürülen Ferdane Kurt’un oğlu Aziz Bozkurt, şüpheli Cemil Yar’ın yakalanmamasına tepki gösterdi. Bayrampaşa’da 3 yaşındaki oğluyla bir otelde kalan 43 yaşındaki Kurt, 11 Ocak’ta aynı otelde kalan Cemil Yar tarafından iple boğularak öldürülmüştü. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Cemil Yar, cinayetten sonra kaçmıştı. Hayatını kaybeden Kurt’un da otele Bayrampaşa Kaymakamlığı tarafından öldürülmeden iki hafta önce yerleştirildiği ortaya çıkmıştı.



‘İçimiz rahattı’



Kurt, ailesinin 3 yaşındaki oğlunu kabul etmediğini görevlilere söylemişti. Kurt’un ölümünün ardından ailesi, daha önce kabul etmedikleri 3 yaşındaki çocuğu sahiplendi. Kurt’un 20 yaşındaki oğlu Aziz Bozkurt, Anne ve babasının yaklaşık sekiz yıl önce boşandığını belirterek, “Annem ve babam ayrıldıktan sonra biz dedem ve dayımların yanına yerleştik. Annem, 2015 yılında Kocaeli’de Türkmenistan uyruklu bir adamla yaşamaya başladı, resmi nikahları yoktu. Bir çocukları oldu. Annem, çocuğuyla Malatya’ya geliyordu. En son 2,5 ay önce yanımıza geldi ve birlikte yaşadığı adamdan ayrıldığını söyledi. Bir ay kadar kaldı. İstanbul’a gitti. Teyzemin yanına gidecekti gitmemiş. Bize kaymakamlık tarafından otele yerleştirildiğini ihtiyaçlarının da karşılandığını söylemişti. Bizim de devlet yerleştirdi diye içimiz rahattı” dedi.



‘İstanbul’dan çıkamaz’



Aziz Boskurt, Cemil Yar’ın hala yakalanmamasıyla ilgili de şunları söyledi:



“Annem öldürüldükten sonra da, bu olay hemen polise yansıdı. Bu nedenle katilin İstanbul dışına çıkması zor. Ancak olayın üzerinden bir hafta geçmesine rağmen adam ortada yok. Annemin katili nerede? Biz bir an önce yakalanmasını ve adaletin yerini bulmasını istiyoruz.”