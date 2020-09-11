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11.09.2020 - 16:42 | | DHA

Annesi, denizde boğulan Mert'in son anlarını görüntülemiş

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde, dün denizde akıntıya kapılarak yaşamını yitiren Mert Akyüz'ün (21) son anlarının, annesi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde annesinin Mert'i denize girdiği sırada fazla açılmaması için uyarması da dikkat çekti.

Annesi, denizde boğulan Mert'in son anlarını görüntülemiş

Olay dün saat 17.00 sıralarında, Kurucaşile ilçesi Karaman Plajı'nda meydana geldi. İstanbul'dan annesiyle eniştesinin yanına tatile gelen Mert Akyüz, serinlemek için girdiği denizde, bir süre sonra akıntıya kapıldı. Durumu fark eden çevredekilerin müdahalesiyle Mert denizden çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan müdahaleye rağmen Mert Akyüz, yaşamını yitirdi. Acı haberi alan Akyüz'ün ailesi ve yakınları feryat ederek uzun süre gözyaşı döktü.

Mert Akyüz'ün son anlarının annesi Ayşe Akyüz tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendiği ortaya çıktı. Ayşe Akyüz, oğlunu spor yapıp, denize girerken görüntüledi. Ayşe Akyüz'ün dalgalı denize giren oğlunu, "Mert çok fazla açılma, haydi gel" diyerek uyardığı da kameraya yansıdı. Annesinin çektiği görüntülerde, Mert Akyüz'ün dalgaların olduğu denizde bir süre yüzdükten sonra sahile çıktığı görüldü.

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