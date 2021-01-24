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24.01.2021 - 13:39 | | DHA

Annesini bıçakla kovaladı, araya giren kardeşini öldürdü!

Denizli’de sigara parasını vermeyen annesi Sıdıka Şafak’ı bıçakla kovalayan Volkan Şafak (26) araya giren kardeşi Yasin Şafak'ı (23) ekmek bıçağıyla yaralayarak ölümüne sebep oldu.

Annesini bıçakla kovaladı, araya giren kardeşini öldürdü!

Olay Pamukkale’de bugün saat 09.00 sıralarında Güzelköy Mahallesi 1800 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunlarının olduğu belirtilen Volkan Şafak, annesi Sıdıka Şafak'dan sigara parası istedi. Sıdıka Şafak, oğlunun isteğini geri çevirdi. Bunun üzerine sinirlenen Volkan Şafak, mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile annesini kovalamaya başladı.

Araya giren kardeşi Yasin Şafak, ağabeyini sakinleştirmek istedi. Bu sırada iki kardeş arasında arbede yaşandı. Volkan Şafak, elindeki bıçakla kardeşi Yasin'i karnından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Yasin Şafak, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Volkan Şafak'ı gözaltına alan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

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