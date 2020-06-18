MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Annesini mağazanın merdivenlerinden itmişti... Flaş gelişme!
ABONE OL
18.06.2020 - 21:39 | | DHA

Annesini mağazanın merdivenlerinden itmişti... Flaş gelişme!

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, beğendiği ayakkabıyı almadığı için annesi N.D.yi mağazanın merdivenlerden ittiği iddia edilen P.D. (16),. adlı genç kızın ifadesine başvuruldu. N.D. ifadesinde, "Annem beğendiğim ayakkabıyı almaktan vazgeçip merdivenlerden inmek üzere hareket edince ben kolundan tutarak hızlıca çektim. Bu esnada annem dengesini kaybederek merdivenlerden düştü. Benim annemi yaralamaya yönelik herhangi bir eylemim olmadı dedi.

Annesini mağazanın merdivenlerinden itmişti... Flaş gelişme!

Çorlu'nun Omurtak Caddesi üzerindeki mağazada geçen 3 Haziran günü çekilen görüntü, sosyal medyada yayınlanınca büyük tepki topladı. Pahalı olduğu gerekçesiyle istediği ayakkabıyı almayan annesini merdivenlerden iterek düşürdüğü iddia edilen P.D.nin ifadesine başvuruldu. Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri tarafından evinden alınarak ifade için adliyeye getirildi. P.D., ifadesinde annesinin önce ayakkabıyı aldığını ödemeyi yapmaya gittiğinde vazgeçmesiyle aralarında tartışma çıktığını söyledi. P.D., "Annem N.D. ile birlikte Omurtak Caddesi üzerinde bulunan bir mağazaya ayakkabı almaya gitmiştik. N.D., benim annemdir. Annem beğendiğim ayakkabı aldı. Ödeme yapmaya giderken tartışmaya başladık. Bunun üzerine annem beğendiğim ayakkabıyı almaktan vazgeçip merdivenlerden inmek üzere hareket edince ben annemin kolundan tutarak hızlıca çektim. Bu esnada annem dengesini kaybederek merdivenlerden düştü. Benim annemi yaralamaya yönelik herhangi bir eylemim olmadı. Tek amacım annemi ikna edip ayakkabıyı almasını sağlamaktı. Ben anneme neden ittireyim ki dedi.

DAHA ÖNCE ANNESİNİN İFADESİ ALINMIŞTI

Daha önce Çorlu Emniyet Müdürlüğüne ifadesine başvurulan anne N.Ş., kızından şikayetçi olmamış ve ifadesinde şunları söylemişti:

"Kızımla birlikte mağazaya geldik. Kızım ayakkabılara baktı, beğendiği bir ayakkabının fiyatı yüksekti. 'Kızım bu pahalı almayalım' dedim. Ancak daha sonra benden para istedi. Ben de üzülmesin diye, yanına çıktığım sırada beni çekiştirmeye başladı, dengemi kaybettim ve merdivenlerden düştüm. Bu arada herkes kızıma bağırıyordu. Kızım sakinleşti ve mağazadan çıktık. Kızımdan şikayetçi değilim. Bu görüntüyü çeken ve sosyal medyaya yayan kişiden davacıyım. O da benden özür diledi ama ben ve kızım çok üzüldük."

Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu (18 Haziran 2020)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs'te son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 1304 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 184 bin 31, can kaybı 4 bin 882 oldu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika haberi... Libya'da neler oluyor? Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Libya'da neler oluyor? Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

Milyonları kapsıyor! En düşük maaş 2 bin 200 lira olacak...

Milyonları kapsıyor! En düşük maaş 2 bin 200 lira olacak...

Sıfırdan pahalı ikinci el olur mu? Akılalmaz...

Sıfırdan pahalı ikinci el olur mu? Akılalmaz...

Tekirdağ'da corona virüs'e karşı maske takma zorunluluğu getirildi

Tekirdağ'da corona virüs'e karşı maske takma zorunluluğu getirildi

Sıradaki Haber