MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Annesinin çarşafıyla kuyumcuyu soymak isteyen zanlıya 7,5 yıl hapis!
ABONE OL
23.09.2020 - 12:02 | | İHA

Annesinin çarşafıyla kuyumcuyu soymak isteyen zanlıya 7,5 yıl hapis!

Erzincan merkezde 21 Ocak 2020 tarihinde annesine ait çarşafı giyinerek kuyumcuyu soymaya çalışan ve ardından yakalanan zanlıya 7,5 yıl hapis cezası verildi.

Annesinin çarşafıyla kuyumcuyu soymak isteyen zanlıya 7,5 yıl hapis!

21 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen olayda, annesine ait çarşafı giyen Nedim Varlı (54), Mesut Yıldırım'ın Fevzipaşa Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanına geldi. Silahını çekerek vitrindeki altınları isteyen Nedim Varlı’ya, Yıldırım karşı koydu. Arbede yaşanırken, durumu fark eden vatandaşlar polise haber verdi. Bölgeye gelen çok sayıda polis, etkisiz hale getirilen Nedim Varlı'yı gözaltına aldı. Yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Tutuklu olarak yargılanan Nedim Varlı, Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Sanığın "nitelikli yağmaya teşebbüs" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan hapisle cezalandırılmasını isteyen savcı, tutukluluk halinin devamını talep etti.

Hakim karşısında işlediği suçtan dolayı pişman olduğunu belirten Varlı’ya "Nitelikli yağmaya teşebbüs" suçundan 7, 5 yıl hapis cezası verilerek tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Şişli'de dizi oyuncusuna silahlı saldırı kameradaİstanbul Şişli'de dizi oyuncusu Onur Seyit Yaran arkadaşı tarafından silahla vuruldu. Saldırgan olay yerinden kaçarken, hastaneye kaldırılan Yaran'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Tuzla’da maskesiz şahıstan polise tehdit! 'Bana teşkilatın numarasını gönderin'

Tuzla’da maskesiz şahıstan polise tehdit! 'Bana teşkilatın numarasını gönderin'

Asgari ücretliye güzel haber! Maaşlara yansıyacak

Asgari ücretliye güzel haber! Maaşlara yansıyacak

Avrupa koronavirüste ikinci dalgaya diz çöktü!

Avrupa koronavirüste ikinci dalgaya diz çöktü!

Bakan duyurdu! 18 ilde başladı

Bakan duyurdu! 18 ilde başladı

Sıradaki Haber