MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Annesinin karnına vurduğu küçük kız hayatını kaybetti!
ABONE OL
19.03.2020 - 11:43 | | İHA

Annesinin karnına vurduğu küçük kız hayatını kaybetti!

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde, iddiaya göre, annesinin karnına vurduğu M.N.İ. (3), iç kanamadan hayatını kaybetti.

Annesinin karnına vurduğu küçük kız hayatını kaybetti!

İddiaya göre, Ş.D., ilk evliliğinden olan kızı M.N.İ.’ye yaramazlık yaptı diye vurdu. Bir süre sonra küçük kız uykuya dalarken, anne Ş.D., sabah saatlerinde kızını hareketsiz şekilde yatarken buldu. Küçük kız, hemen hastaneye kaldırılırken, tedavisini yapan doktorlar hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan kontrollerde küçük kızın iç kanamadan hayatını kaybettiği öğrenildi. Doktorlar şüpheli ölüm raporu verirken, anne Ş.D. polis tarafından gözaltına alındı. Küçük kızın cansız bedeni ise otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Anne Ş.D. ise karakoldaki ifadesinin ardından Çerkezköy Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilen Ş.D.’nin ikinci evliliğinden de bir çocuğu olduğu öğrenildi.

 

Ender Saraç corona virüs karantinasındaSon dakika gelen bilgilere göre; diyetisyen Ender Saraç corona virüs şüphesiyle karantinaya alındı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

RTÜK'ten 'sorumlu yayıncılık' vurgusu

RTÜK'ten 'sorumlu yayıncılık' vurgusu

Memur, işçi milyonları ilgilendiriyor! Ücretsiz izin...

Memur, işçi milyonları ilgilendiriyor! Ücretsiz izin...

Sokağa çıkma yasağı gelebilir mi?

Sokağa çıkma yasağı gelebilir mi?

Koronavirüs ev ilanlarına sıçradı

Koronavirüs ev ilanlarına sıçradı

Sıradaki Haber