MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Annesinin öldürdüğü 1 günlük bebeğin arama çalışmaları sona erdi!
ABONE OL
16.03.2020 - 15:05 | | DHA

Annesinin öldürdüğü 1 günlük bebeğin arama çalışmaları sona erdi!

Adıyaman’da, annesi tarafından öldürdükten sonra çöp konteynerine atılan 1 günlük bebeği arama çalışmalarına son verildi.

Annesinin öldürdüğü 1 günlük bebeğin arama çalışmaları sona erdi!

Bahçecik Mahallesi’nde oturan, eşi cezaevinde olan 2 çocuk annesi F.U., iddiaya göre ilişki yaşadığı kişiden hamile kaldı ve 8 Mart Pazar günü doğum sancısı tutunca Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. F.U., burada kız bebek dünyaya getirdi. Doğum sonrası eve dönen F.U., bebeğinin ağzını bezle kapattı. Nefessiz kalan bebek, yaşamını yitirdi. F.U., bebeği poşete koyup, çöpe attı.

Bir gün sonra F.U., topuk kanı taraması yapılması için bebeğiyle birlikte hastaneye çağrıldı. F.U. hastaneye gitmeyince, polise haber verildi. F.U.'nun evine giden polis, bebeğin olmadığını gördü. Bunun üzerine gözaltına alınarak emniyete götürülen F.U. ifadesinde, ilişki yaşadığı kişiden hamile kaldığını, bebeğinin ağzını bezle kapatarak öldürüp, çöpe attığını itiraf etti. F.U., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, şehir çöplüğünde arama çalışması başlatıldı. Polis ekipleri ve temizlik görevlileri tarafından 6 gün boyunca yapılan çalışmalardan sonuç alınamayınca bugün aralamalar sonlandırıldı.

 

 

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, corona virüs ile igili açıklamalar yaptıDiyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş açıklamalarda bulundu. Erbaş, "Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

TOKİ İstanbul Tuzla kura çekiliş sonuçları açıklandı mı? 2+1 TOKİ kura sonuçları nasıl sorgulanacak?

TOKİ İstanbul Tuzla kura çekiliş sonuçları açıklandı mı? 2+1 TOKİ kura sonuçları nasıl sorgulanacak?

Milyonlarca çalışana güzel haber!

Milyonlarca çalışana güzel haber!

Resmen duyuruldu! Önemli gelişme...

Resmen duyuruldu! Önemli gelişme...

'Nişanlıyken kaçırdı beni'

'Nişanlıyken kaçırdı beni'

Sıradaki Haber