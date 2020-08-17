17.08.2020 - 02:10 | | DHA
Son dakika...Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Böcek, hastanede izolasyona alındı.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Böcek, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımla, dün yapılan Kovid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.
"Şu an durumum iyi, moralim yüksek. Hastanede kontrol amaçlı izole durumdayım." mesajını paylaşan Böcek, maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda da uyarıda bulundu.
Böcek, "En kısa sürede görüşmek dileğiyle..." ifadesine de yer verdi.
Bugün yapılan testte koronavirüs sonucum pozitif çıktı. Şu an durumum iyi, moralim yüksek. Hastanede kontrol amaçlı izole durumdayım. Lütfen maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyun. En kısa sürede görüşmek dileğiyle...— Muhittin Böcek (@BocekMuhittin) August 16, 2020