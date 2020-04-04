Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek: Dezenfektan ordusu virüse karşı savaşıyor

Antalya’nın koronavirüs (Kovid-19) salgınından en az şekilde etkilenmesi ve halkın sağlığının korunması adına seferber olan Büyükşehir Belediyesi, toplu olarak kullanılan alanları, durakları ve toplu ulaşım araçlarında dezenfekte çalışması başlattı. Başkan Muhittin Böcek, "Bu konuda adeta bir dezenfekten ordusu kurduk diyebiliriz. Toplamda 1224 hizmet ünitesi, 818 camide detaylı temizlik yaptık. Hastalığın yayılmasını önlemek adına kültür sanat etkinliklerimizi de iptal ettik" diye konuştu.

Yaşlılar yalnız değil

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı da salgın nedeniyle sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş üstü ve risk grubunda olan vatandaşları yalnız bırakmıyor. Yemek yapamayacak durumda olan vatandaşlara sıcak yemek yardımında bulunan belediye ekipleri, yemeğini yapabilecek durumda olanlara ise kuru gıda malzemesi dağıtıyor. Sağlık problemi olan vatandaşların evine sağlık hizmeti götürülürken, sokakta yaşayanlara da Bimekan'da gıda ve barınma yardımları sürüyor. Engelli hizmet birimlerimi ise haftanın 7 günü ihtiyaç sahiplerine hizmet veriyor.

Sağlık çalışanları unutulmadı

İşsiz kalan vatandaşlar da için de çalıştıklarını belirten Muhittin Böcek, "İhtiyaç sahipleri için gıda paketi hazırlıyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi biz birlikte güçlüyüz" dedi. Özveriyle çalışan sağlık çalışanlarını da unutmayan Başkan Böcek, Ulaşım A.Ş.'ye ait beş adet minibüsü de karantina hastanesi olarak belirlenen Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi ve Atatürk Devlet Hastanesi’nde görevli personel için tahsisi etti.

2 ay su kesintisi yok





Başkan Böcek’in talimatıyla hijyenin son derece önemli olduğu bu süreçte iki ay boyunca su kesintisi yapmama kararı da aldı. Ayrıca alınan yeni önlemler gereği ASAT, tüm abone gurupları için nisan ayı okuması yapılmadan şubat ve mart aylarının tüketim ortalamasının %80 oranında faturalandırma yapacak. Can Suyu Projesi’nden yararlanan üniversite öğrencilerine ise geçici olarak faturalandırma işlemi yapılmayacak. Vatandaşlardan tüm uyarılara uymalarını isteyen Başkan Muhittin Böcek, "El ele verdiğimiz ve kurallara uyduğumuz takdirde bu süreci en sağlıklı şekilde atlatmak en büyük dileğimiz" ifadelerini kullandı.