Antalya'da bayram namazı saat kaçta? İşte 2020 Antalya bayram namazı vakti...

On bir ayın sultanı Ramazan ayının sonunda Müslüman dünyası Ramazan Bayramını kutlayacaklar.Antalya'da yaşayanlar Antalya namaz vakitlerini araştırıyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı il il bayram namazı vakitlerini yayımladı. İşte 2020 Antalya bayram namazı saati

2020 ANTALYA BAYRAM NAMAZI SAATİ NEDİR?

Antalya'da bayram namazı 06:15'de kılınacak.

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İŞRAK VEYA DUHA (KUŞLUK) NAMAZLARI NE ZAMAN VE NASIL KILINIR?

İşrak veya duhâ namazı; güneşin doğup ufukta beş derece (bir mızrak boyu) yükselmesi ile kerâhet vakti çıktıktan sonra yani güneşin doğuşundan yaklaşık 40-50 dakika sonra ilk kuşluk vaktinde kılınır. Bir hadis-i kutsîde bu namazın faziletine işaretle şöyle buyurulur: “Ey Âdemoğlu, gününün ilk vakitlerinde benim için dört rekât nafile kılmaktan acizlik gösterme ki, günün sonunda seni korumayı tekeffül edeyim.” (Ebû Dâvûd, Tatavvu’, 12)

Hadis kaynaklarında çokça teşvik edilen duhâ (kuşluk) namazı; dört, sekiz ve on iki rekât olarak kılınabilir (Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 78-83). En az iki rekât olarak kılınabileceği de söylenmiştir. Bu namazda iki rekâtta bir selam vermek daha sevaptır. Ancak dört rekâtta bir de selam verilebilir (Tahtâvî, Hâşiye, s. 395).