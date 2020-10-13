13.10.2020 - 13:08 | | DHA
Antalya'da düğün konvoyu dehşeti! Serkan, ben sıkacağım
İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs salgını nedeniyle düğünlere kısıtlama getirilmesine rağmen Antalya'da düzenlenen bir düğünde, meşaleler yakılıp, tabancalarla havaya ateş edildi. O anlar cep telefonu kameralarınca kaydedildi.
Antalya'nın Kepez ilçesi Varsak Mahallesi'ndeki bir düğünde, gelin arabasının bulunduğu konvoyun önü damadın arkadaşları tarafından kesildi. Kalabalık meşaleler yakıp, tabancalarını ateşledi. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Damat ile gelini taşıyan otomobilin sürücüsü de araçtan inip, havaya ateş etmeye kalkıştı ancak silah tutukluk yaptı. Gençlerden birinin "Serkan, ben sıkacağım" sözleri de görüntülere yansıdı.
Düğüne katılanlar çekilen görüntüler sosyal medyada paylaştı.
Çanakkale'de fırtına alarmıÇanakkale Boğazı, olumsuz hava koşulları nedeniyle tek yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı.Bölgede etkili olan olumsuz hava şartları, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine yol açtı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzeyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın 12.20 itibarıyla tek yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.