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19.10.2020 - 11:00 | | AA

Antalya'da feci kaza! Devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Antalya'da feci kaza! Devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Mehmet Burak Sırt'ın (20) kullandığı 07 AJU 925 plakalı otomobil,  Antalya-Burdur kara yolunun 22. kilometresinde kontrolden çıkarak refüje  devrildi.

Yolun karşı şeridine geçerek duran otomobilin sürücüsü araçtan dışarı fırladı.

Antalyada feci kaza Devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı  kontrolde sürücü Sırt'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayı haber alarak gelen sürücünün babası Şaban ve annesi Emine Sırt  ile yakınları uzun süre gözyaşı döktü.

Sırt'ın cenazesi kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Antalya  Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

 

 

Çalışır haldeki otomobilde elinde tabancayla uyuduAdana’da, çalışır haldeki otomobilini sokak girişine park eden ve yan koltuktaki tabancayla uyuyakalan Mustafa K. (20), polisi alarma geçirdi. Çevredekilerin ve polisin çağrısına cevap vermeyen ve uyuşturucu etkisinde olduğu öne sürülen Mustafa K., polis ekipleri tarafından araç camı kırılarak çıkarılıp, hastaneye götürüldü.
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