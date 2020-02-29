Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe bu akşam Antalyaspor'a konuk oluyor. Sarı-lacivertli kulup son 4 karşılaşmadan 1 puan çıkarırken artık galibiyetle tanışmak ve morak kazanmak istiyor. Her iki kulübün taraftası ise "Antalyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusuna ağırlık vermiş durumda...

ANTALYASPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Antalyaspor Fenerbahçe maçı bu akşam saat 20.00'de Antalya Arena'da oynanacak. Müsabakayı Ali Şansalan yönetecek. Mücadele beIN SPORTS HD1 kanalından naklen yayınlanacak.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor deplasmanına 3 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı devam eden Garry Rodrigues’in yanı sıra sarı kart cezalısı Mauricio Isla ve kırmızı kart cezalısı Deniz Türüç forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra Serdar Aziz, Ozan Tufan, Vedat Muric ve Altay Bayındır sarı kart görmeleri durumunda 25. haftadaki Yukatel Denizlispor maçında cezalı duruma düşecek.

ERSUN YANAL DA CEZALI

Fenerbahçe’nin, Fraport TAV Antalyaspor deplasmanında teknik heyetinde de eksikler olacak. Sarı-lacivertlilerde, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından bir maçla cezalandırılan teknik direktör Ersun Yanal ve antrenör Volkan Kazak, Antalya deplasmanında kulübede yer alamayacak. Fenerbahçe ile Antalyaspor 48. randevuda

Fenerbahçe ile Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig’de 48. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 47 maçın 31’ini Fenerbahçe, 8’ini Antalyaspor kazandı, 8 karşılaşma da berabere sona erdi. Fenerbahçe’nin 85 golüne, Akdeniz temsilcisi 39 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul’da yapılan müsabakayı Antalyaspor 1-0 kazandı.

ANTALYA’DAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe, Antalya deplasmanındaki maçlarda rakibine galibiyet sayısında üstünlük kurdu. Rakibiyle Antalya’da yaptığı 23 maçın 11’ini kazanan sarı-lacivertliler, 7 müsabakada berabere kaldı, 5 kez de sahadan yenik ayrıldı. Antalya’da Fenerbahçe 29, ev sahibi ekip 20 gol attı. Geçen sezon Antalya’daki karşılaşma 0-0 tamamlandı.