Antipatik Ne Demek? TDK'ya Göre Antipati Duymak Ve Antipati Beslemek Ne Demektir?

Antipati kelimesi Fransızca antipathie kelimesinden alıntıdır. Bu sebeple dilimize Fransızca dilinden geçmiştir. Antipati kelimesi anlamı ise soğuk sevimsizlik anlamında kullanılmaktadır. Aynı zamanda antipati kelimesi sempati kelimesinin de zıt anlamlı kelimesidir.

Antipati Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

Dilimizde kullanılan kelimelerin çoğu Türk Dil Kurumu sözlüklerinde bulunmaktadır. Antipati kelimesi de bunlardan birisidir. Kelimenin sözlük anlamı aşağıda belirtilmiştir.

- Sevimsizlik, soğukluk ve iticilik

- Karşıt duygu

TDK'ya Göre Antipati Duymak ve Antipati Beslemek Ne Demektir?

Antipati duymak kelimesi Türk Dil Kurumu sözlüklerinde açıklanmıştır. Antipati duymak sözlük anlamı kanı kaynamamak olarak açıklanmaktadır. Antipati beslemek ise Türk Dil Kurumu sözlüğünde açıklanmamıştır. Fakat bazı kaynaklarda antipati beslemek kelimesinin hangi

manaya geldiği açıklanmıştır. Aynı zamanda antipati duymak kelimesi ile aynı anlam taşımaktadır.

Antipati beslemek bir kişinin başka bir kişiye yakın olmaması, kanı kaynamaması, sevmemesi anlamları taşımaktadır.