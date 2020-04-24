Antıreman Nasıl Yazılır? Tdk Sözlük'te Antrenman Mı Yoksa Antreman Olarak Mı Yazıyor? İşte Doğru Yazılışı

İnternette en çok araştırılan kelimelerden biri antıreman kelimesidir. Antrımen kelimesinin doğru yazılışı TDK sözlüklerinde yer almaktadır.

Antıreman TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Antıreman kelimesinin doğru yazılışı antrenmandır. Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin kökeni Fransızca olup doğru yazılışı da Antrenman şeklindedir.

Antrenman Kelimesinin Cümle İçerisindeki Örnekleri

Antrenman kelimesinin doğru yazılışına dair Türk Dil Kurumu sözlüğünde cümle örneği yer almaktadır.

Doğru Kullanım;

"Profesyonel boksörden, antrenman bahanesiyle senin karşında dayak yemek işime gelmiyor, kızım!" - Nazım Hikmet

Yanlış Kullanım;

"Yarın sabah antıreman için erken kalkacağız."

Antrenman Nedir?

Antrenman demek alıştırma demektir.