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24.04.2020 - 16:51 |

Antıreman Nasıl Yazılır? Tdk Sözlük'te Antrenman Mı Yoksa Antreman Olarak Mı Yazıyor? İşte Doğru Yazılışı

İnternette ve günlük konuşmada kullandığımız pek çok kelime ardır. Antıreman kelimesi en çok kullandığımız kelimelerden biridir. Kimi zaman bu kelimenin yazılışını doğru yazsak da bazen kelimeyi yanlış yazabiliyoruz. Özellikle imla kuralları için kelimenin doğru yazılışını bilmek bu noktada çok önemlidir. Antrenman doğru yazılışı herkesçe merak edilmektedir. Kelimenin TDK'ya göre de doğru yazılışı vardır. Doğru yazılışı TDK tarafından doğru gösterilmektedir. Peki, antrenman nasıl yazılır, birleşik mi ayrı mı? İşte tüm detaylar.

Antıreman Nasıl Yazılır? Tdk Sözlük'te Antrenman Mı Yoksa Antreman Olarak Mı Yazıyor? İşte Doğru Yazılışı

İnternette en çok araştırılan kelimelerden biri antıreman kelimesidir. Antrımen kelimesinin doğru yazılışı TDK sözlüklerinde yer almaktadır.

 Antıreman TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

 Antıreman kelimesinin doğru yazılışı antrenmandır. Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin kökeni Fransızca olup doğru yazılışı da Antrenman şeklindedir. 

 Antrenman Kelimesinin Cümle İçerisindeki Örnekleri 

 Antrenman kelimesinin doğru yazılışına dair Türk Dil Kurumu sözlüğünde cümle örneği yer almaktadır. 

 Doğru Kullanım;

 "Profesyonel boksörden, antrenman bahanesiyle senin karşında dayak yemek işime gelmiyor, kızım!" - Nazım Hikmet

 Yanlış Kullanım;

 "Yarın sabah antıreman için erken kalkacağız."

 Antrenman Nedir?

 Antrenman demek alıştırma demektir.

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