Açıköğretim Fakültesi öğrencileri corona virüs nedeniyle nisan ayından itibaren online sınava girdiler. Bugün sınavın son günü ve testlerini bitiren öğrenciler sonuçlara odaklanmış durumdalar... Sıklıkla 'AÖF Bahar dönemi ara sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Soru ve cevaplar yayımlandı mı?' sorularına cevap aranıyor.

AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2019-2020 Bahar Dönemi Ara Sınavları 18 Nisan 09:00 - 7 Mayıs 23:59 tarihleri arasında gerçekleşecek. Sınav sonuçları genellikle 10-15 gün içinde açıklanıyor Bu nedenle gözler 17 Mayıs tarihine çevrilmiş durumda... Soru ve cevapların ise yarın açıklanması bekleniyor.