AÖF bahar dönemi final sonuçları ne zaman açıklanacak? Üç ders sınavı ne zaman?

Her bir ders için sınav süresi 30 dakika, soru sayısı ise 20 olan AÖF Bahar dönemi final sınavlarına öğrenciler online olarak girdi ve dönem sonu sınavı bugün sona eriyor. Bu sınava henüz girmeyen öğrenciler sınav hakkında bilgi almak isterken, sınavı bitirmiş olan öğrencilerin gözü kulağı sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağında.

AÖF SONUÇLARI HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?

Bir önceki AÖF sınavlarının sonuçları son sınavın bitiminden hemen bir gün sonra duyurulmuştu. Bu sene de öğrenciler aynı hızla açıklanmasını bekliyor. Henüz resmi bir açıklama gelmese de sonuçların en geç cuma günü açıklanması öngörülüyor.

AÖF'TEN ÜÇ DERS SINAVI DUYURUSU

Pandemi süresince bir milyon öğrencisinin öğretim faaliyetlerini aksatmadan sürdüren Üniversitemiz, ilgili kurullarının tavsiyeleri, öğrenci görüş ve önerileri doğrultusunda mezuniyet aşamasında olan öğrencilerin herhangi bir hak kaybına uğramaması için 30.06.2020 tarihli Senato Kararı ile 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri’nde “Üç Ders Sınavı”nın uygulanması kararını almıştır. Bu kapsamda Üniversitemiz Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri’nde, 2019-2020 öğretim döneminde “Yaz Okulu” açılmayacaktır.

“Üç Ders Sınavı” internet tabanlı ortamlarda 22-26 Temmuz 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

"Üç Ders Sınavı"na giriş koşullarını sağlayan öğrenciler, öğrenci otomasyonu üzerinden bilgilendirilecektir.