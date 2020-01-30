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30.01.2020 - 12:15 |

AÖF ders seçimi (bahar dönemi kayıt yenileme) ne zaman? Kayıt yenileme tarihleri...

AÖF güz dönemimin sona ermesiyle birlikte bahar dönemi için bekleyiş başladı. Öğrenciler şimdi ders seçimi için heyecanla bekliyor. Peki, AÖF ders seçimi (bahar dönemi kayıt yenileme) ne zaman? Ders seçimi nasıl yapılır?

AÖF ders seçimi (bahar dönemi kayıt yenileme) ne zaman? Kayıt yenileme tarihleri...

 

Açıköğretim Fakültesi öğrencileri için artık yeni bir döenm başlıyor. Öğrenciler sınav hazırlıklarını sürdürürken şimdi yeni süreçle birlikte kayıt yenileme işlemleri yapılacak. Öğrenciler tarihleri merak edip "AÖF ders seçimi (bahar dönemi kayıt yenileme) ne zaman?" diye soruyor.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemi 4 adımda gerçekleştirilir:

1. DERS SEÇİMİ

Ders seçim işlemi aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılabilecek.

2. KAYIT YENİLEME ÖDEMESİ

AÖF kayıt yenileme ücretleri Ziraat Bankası ATM’lerinden yatırılabilecek.

3. KAYIT YENİLEME İŞLEMİNİN KONTROLÜ

Öğrencilerin aof.anadolu.edu.tr adresinden kayıt yenileme işleminin gerçektirildiğini kontrol etmesi gerekiyor.

4. DERS KİTAPLARININ DAĞITIMI

Öğrencilerin ders kitapları kayıt esnasında AÖF bürolarından verilecektir. 

 

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