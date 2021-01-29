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29.01.2021 - 15:50 |

AÖF final sınavı sonuçları açıklandı mı? Açık Öğretim Fakültesi sonuçları sorgulama ekranı

AÖF sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 25 Ocak'ta sona eren online sınav sonuçlarını bekleyen öğrenciler Açıköğretim Fakültesi'nden açıklama bekliyor. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sonuçları nasıl sorgulanır?

AÖF final sınavı sonuçları açıklandı mı? Açık Öğretim Fakültesi sonuçları sorgulama ekranı

Açık öğretim Fakültesi vize ve final sınavları bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle online ortamda yapılmıştı. Final sınavları 16 Ocak - 25 Ocak tarihleri arasında tamamlandı. Peki, AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Online (çevrimiçi) olarak yapılan AÖF dönem sonu sınavlarının sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınav sonuçları henüz erişime açılmadı. Sonuçlar açıklandığında adaylar elektronik ortamda sonuçlarını görüntüleyebilecek.

Vize sınav sonuçlarının 4-5 gün içerisinde erişime açılması sebebiyle AÖF final sınavı sonuçları için de bugün bekleyiş arttı.

AÖF SINAV SONUÇLARINI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 

Milliyet'te Haftanın Özeti (29 Ocak 2021)İşte Türkiye'de ve dünyada bu haftanın öne çıkan haber başlıkları;
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