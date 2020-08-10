MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri AÖF ikinci üniversite kayıtları ne zaman 2020? AÖF yeni dönem kayıtları başlıyor...
ABONE OL
10.08.2020 - 16:33 |

AÖF ikinci üniversite kayıtları ne zaman 2020? AÖF yeni dönem kayıtları başlıyor...

AÖF ikinci üniversite kayıt tarihleri merakla araştırılıyor. 2020-2021 eğitim yılı takvimi yayınlandı. İkinci üniversite okumak isteyenler için internet kayıtları çok yakında başlayacak. Peki, AÖF yeni dönem kayıtları ne zaman? İşte yeni yılda Açıköğretim Fakültesi akademik takvimi...

AÖF ikinci üniversite kayıtları ne zaman 2020? AÖF yeni dönem kayıtları başlıyor...

Açıköğretim Fakültesi akademik takvimi yayınladı. 2020-2021 öğretim yılı internet başvuru, kayıt, kayıt yenileme ve ders seçim işlemleri için tarihler belli oldu. Peki, AÖF ikinci üniversite kayıtları ne zaman?

AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

İkinci üniversite için internet başvuru kayıtları 31 Ağustos'ta başlayacak 15 Ekim'e kadar devam edecek. Mazeretli kayıt tarihi ise 16 Ekim 2020.

İnternet başvuru işlemleri saat 09.00'da başlayıp 15 Ekim saat 17.00'de sona eriyor.

AÖF YENİ DÖNEM KAYIT TARİHLERİ DE BELLİ OLDU

Açıköğretim Fakültesine bu yıl YKS yeni kayıt ile kaydolmak isteyenler için işlemler 31 Ağustos'ta başlayacka. Kayıtlar için son gün 10 Eylül. Mazeretli kayıtlar ise 11 Eylül'de alınacak.

AÖF AKADEMİK TAKVİME ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 

Ordu'da dehşet! Tartıştığı sevgilisini ve kendini yaktıOrdu'nun Fatsa ilçesinde bir kişi, hem tartıştığı birlikte yaşadığı kadını hem de kendini yaktı. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

2020 DGS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? DGS soru ve cevapları için tıklayınız!

2020 DGS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? DGS soru ve cevapları için tıklayınız!

Emeklilere müjde! Tamamı ücretsiz, yol parasını da devlet ödüyor...

Emeklilere müjde! Tamamı ücretsiz, yol parasını da devlet ödüyor...

Sokak ortasında tekmeli - yumruklu 'duman' kavgası

Sokak ortasında tekmeli - yumruklu 'duman' kavgası

Son dakika... Ordu'da dehşet! Tartıştığı sevgilisini ve kendini yaktı

Son dakika... Ordu'da dehşet! Tartıştığı sevgilisini ve kendini yaktı

Sıradaki Haber