AÖF ikinci üniversite kayıtları ne zaman 2020? AÖF yeni dönem kayıtları başlıyor...

Açıköğretim Fakültesi akademik takvimi yayınladı. 2020-2021 öğretim yılı internet başvuru, kayıt, kayıt yenileme ve ders seçim işlemleri için tarihler belli oldu. Peki, AÖF ikinci üniversite kayıtları ne zaman?

AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

İkinci üniversite için internet başvuru kayıtları 31 Ağustos'ta başlayacak 15 Ekim'e kadar devam edecek. Mazeretli kayıt tarihi ise 16 Ekim 2020.

İnternet başvuru işlemleri saat 09.00'da başlayıp 15 Ekim saat 17.00'de sona eriyor.

AÖF YENİ DÖNEM KAYIT TARİHLERİ DE BELLİ OLDU

Açıköğretim Fakültesine bu yıl YKS yeni kayıt ile kaydolmak isteyenler için işlemler 31 Ağustos'ta başlayacka. Kayıtlar için son gün 10 Eylül. Mazeretli kayıtlar ise 11 Eylül'de alınacak.

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