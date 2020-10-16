AÖF kayıt yenileme işlemleri ne zamana kadar devam edecek? 2020 AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?

AÖF kayıt yenileme tarihleri ile ilgili rektörlükte açıklama yapıldı. AÖF kayıt yenileme tarihlerinin uzatıldığı açıklandıktan sonra yeni tarihler ve kayıt yenilemenin nasıl yapılacağı ise öğrenciler tarafından araştırılıyor. Peki AÖF kayıt yenileme işlemleri ne zamana kadar yapılacak?

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILACAK?

Öğrenciler, https://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini çevrim içi olarak yapabilecek.

AÖF KAYIT YENİLME İŞLEMLERİ NE ZAMANA KADAR UZATILDI?

Anadolu Üniversitesi (AÜ), açıköğretim, iktisat ve işletme fakülteleri kayıt yenileme işlemlerini uzattı.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, açıköğretim, iktisat ve işletme fakülteleri 2020-2021 güz dönemi yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 23 Ekim Cuma gününe kadar devam edecek.