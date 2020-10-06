AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖF Güz Dönemi ders seçimi ve para yatırma işlemi

AÖF 2020-2021 Güz Dönemi kayıt yenileme işlemleri 5 Ekim'de başladı. Kayıt yenileme için son tarih 16 Ekim 2020. Kayıt yenileme işlemini gerçekleştirmek için ders seçimi yapıp kayıt bedelinin ödenmesi gerekmektedir. Peki, AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Kayıt yenileme işlemleri için ders seçimi ve kayıt yenileme bedeli ödenmesi gerekiyor. Ders seçimi yapmadan bankada ödeme bilgisi oluşmayacaktır. 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçimi yapılmalıdır.

Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

Kaydı yenilenen öğrenci, kayıt yenileme tarihleri içinde, ödediği dönem öğretim gideri tutarının altında olmamak şartıyla seçtiği dersi silip yerine başka bir ders seçebilir veya yeni ders ekleyebilir.

AÖF PARA YATIRMA NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt işlemleri için internet bankacılığı ya da ATM kullanılabilir. ATM'den para yatırmak için Ziraat Bankası ATM'lerinden ödeme işlemleri adımını seçmeniz gerekmektir. Ödeme işlemlerinin ardından Eğitim/Sınav ödemeleri - Üniversite ödemeleri - Anlaşmalı Üniversite ödemeleri adımlarını izleyerek çıkan ekrana ödeme yapacağınız üniversitenin il plaka kodunu giriyorsunuz. Çıkan ekranda Anadolu Üniversitesi - Açık Öğretim adımlarını izleyerek T.C. kimlik numarası ya da öğrenci numarasını giriyorsunuz.

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