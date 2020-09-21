AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? İşte AÖF kayıt yenileme ve ikinci üniversite kayıt tarihleri

Açıköğretim Fakültesi YKS yeni kayıt işlemleri 31 Ağustos 17 Eylül tarihleri arasında yapıldı. Ek yerleştirme kayıtları ise 5 Ekim- 8 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman?



AÖF kayıtları ve kayıt yenileme işlemleri için Açıköğretim Fakültesi Açıköğretim sistemine online olarak giriş yapmanız gerekmektedir. Kayıt yenileme ve ders seçim işlemleri internet ortamında yapılıyor. Kayıt tarihleri başladığında kayıt sayfası da aktif hale gelmektedir.

2020-2021 AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Yeni eğitim öğretim yılında AÖF kayıt yenileme işlemleri 5 Ekim'de başlayacak, 15 Ekim 2020'de sona erecek. Mazeretli kayıt tarihi ise 16 Ekim 2020 Cuma günü.

İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

AÖF ikinci üniversite kayıtları için başvurular 31 Ağustos 2020 tarihinde başladı. 15 Ekim 2020 tarihine kadar ikinci üniversite kayıtları devam ediyor.

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