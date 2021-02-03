AÖF kayıt yenileme ne zaman 2021? AÖF kayıt yenileme-ders seçimi nasıl yapılacak?

AÖF bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri açıklandı. 2021 AÖF kayıt yenileme tarihlerinin belli olmasıyla birlikte öğrenciler tarihleri ve ders seçimi aşaması ile ilgili ayrıntıları araştırmaya başladı. AÖF ile ilgili detaylar haberde bulunuyor. Peki 2021 AÖF kayıt yenileme ne zaman 2021, ders seçimi nasıl yapılacak?

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN 2021?

AÖF kayıt yenileme işlemleri 15 Şubat 2021-25 Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek

AÖF KAYIT YENİLEME-DERS SEÇİMİ NASIL YAPILACAK?

AÖF kayıt yenileme tarihleri sonrasında ders seçimi aşaması merak ediliyor. Kayıt yenileme yapabilmek için ders seçim aşamasının ve kayıt yenileme ücretinin ödenmesi gerekiyor. Ders seçimi aşamasında 45 AKTS'ye kadar ders seçimi gerçekleştiriliyor.

Ders seçim işlemi, aof.anadolu.edu.tr adresinden Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu üzerinden gerçekleştirilecek.