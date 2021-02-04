AÖF kayıt yenileme ne zaman 2021, ücretleri ne kadar? AÖF kayıt yenileme tarihleri ve ders seçimi detayları...

AÖF kayıt yenileme ne zaman? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor.AÖF bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri açıklandıktan sonra öğrenciler tarihleri ve kayıt yenileme ücretlerini araştırıyorlar. İşte 2021 AÖF kayıt yenileme tarihleri ve ücretlerleri ile ilgili ayrıntılar haberde yer alıyor...

2021 AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

AÖF kayıt yenileme tarihleri açıklandı. 2021 AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 15-25 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacak.

AÖF KAYIT YENİLEME/ DERS SEÇİMİ NASIL YAPILACAK?

AÖF kayıt yenileme tarihleri sonrasında ders seçimi aşaması merak ediliyor. Kayıt yenileme yapabilmek için ders seçim aşamasının ve kayıt yenileme ücretinin ödenmesi gerekiyor. Ders seçimi aşamasında 45 AKTS'ye kadar ders seçimi gerçekleştiriliyor.

Ders seçim işlemi, aof.anadolu.edu.tr adresinden Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu üzerinden gerçekleştirilecek.

AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Kayıt yeniletecek öğrenciler, ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararı gereğince; sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen staj/uygulama dersi bulunmayan programlarda (Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet Programı Hariç) alt limit ₺285,00, Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet Lisans Programında alt limit ₺405,00 ve tekniker unvanı verilen programlarda alt limit ₺305,00 olup alınan dersin kredisine göre değişen Dönem Öğretim Gideri tutarını ödeyeceklerdir.

Uygulama dersi bulunan programlara kayıt yeniletecek öğrencilerin uygulama dersini aldığı ilgili dönemde dönem öğretim giderine her bir uygulama dersi için ₺80.00 ilave edilecektir. Laboratuvar dersi bulunan programlara kayıt yeniletecek öğrencilerin laboratuvar dersini aldığı ilgili dönemde dönem öğretim giderine her bir laboratuvar dersi için ₺120.00 ilave edilecektir.