AÖF'te güz dönemi sona erdi, sıra geldi bahar dönemine... Mezun olup diplamayı almak isteyen öğrencileri heyecan katsayısı da gitgide artıyor. Bir an evvel bahar dönemini bekleyenler ilk olarak AÖF kayıt yenileme ne zaman? AÖF'te kayıt yenileme nasıl yapılır? sorularına cevap arıyor.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemi 4 adımda gerçekleştirilir:

1. DERS SEÇİMİ

Ders seçim işlemi aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılabilecek.

2. KAYIT YENİLEME ÖDEMESİ

AÖF kayıt yenileme ücretleri Ziraat Bankası ATM’lerinden yatırılabilecek.

3. KAYIT YENİLEME İŞLEMİNİN KONTROLÜ

Öğrencilerin aof.anadolu.edu.tr adresinden kayıt yenileme işleminin gerçektirildiğini kontrol etmesi gerekiyor.

4. DERS KİTAPLARININ DAĞITIMI

Öğrencilerin ders kitapları kayıt esnasında AÖF bürolarından verilecektir.