MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri AÖF kayıt yenileme ne zaman? AÖF'te kayıt yenileme nasıl yapılır?
ABONE OL
11.02.2020 - 13:45 |

AÖF kayıt yenileme ne zaman? AÖF'te kayıt yenileme nasıl yapılır?

Açıköğretim Fakültesi öğrencileri bahar dönemi sınavlarını bekliyor. Sınavlar öncesi ilk yapılması gereken işlem ise kayıt yenileme... Tarih yaklaştıkça öğrenciler tam tarihi öğrenmek adına AÖF kayıt yenileme ne zaman? AÖF'te kayıt yenileme nasıl yapılır? sorularına cevap arıyor.

AÖF kayıt yenileme ne zaman? AÖF'te kayıt yenileme nasıl yapılır?

 

AÖF'te güz dönemi sona erdi, sıra geldi bahar dönemine... Mezun olup diplamayı almak isteyen öğrencileri heyecan katsayısı da gitgide artıyor. Bir an evvel bahar dönemini bekleyenler ilk olarak AÖF kayıt yenileme ne zaman? AÖF'te kayıt yenileme nasıl yapılır? sorularına cevap arıyor.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemi 4 adımda gerçekleştirilir:

1. DERS SEÇİMİ

Ders seçim işlemi aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılabilecek.

2. KAYIT YENİLEME ÖDEMESİ

AÖF kayıt yenileme ücretleri Ziraat Bankası ATM’lerinden yatırılabilecek.

3. KAYIT YENİLEME İŞLEMİNİN KONTROLÜ

Öğrencilerin aof.anadolu.edu.tr adresinden kayıt yenileme işleminin gerçektirildiğini kontrol etmesi gerekiyor.

4. DERS KİTAPLARININ DAĞITIMI

Öğrencilerin ders kitapları kayıt esnasında AÖF bürolarından verilecektir.

Korona virüsünün panzehiri paça çorbasıSon günlerde Çin’de hızla yayılan ve pek çok insanın ölümüne neden olan korana virüsünün panzehiri olarak görülen paça çorbası, soğuk kış mevsiminin en çok tüketilen çorbaları arasında yer alıyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kurumsal kimlik detayı! İmamoğlu 'istifa etti' dedi ama...

Kurumsal kimlik detayı! İmamoğlu 'istifa etti' dedi ama...

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Büyük masraf açabilir

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Büyük masraf açabilir

Kurşun turistin başını sıyırdı

Kurşun turistin başını sıyırdı

Annesi konuştu: Bir dakikalığına görebildim, yaprak gibi titredi!

Annesi konuştu: Bir dakikalığına görebildim, yaprak gibi titredi!

Sıradaki Haber