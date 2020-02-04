MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri AÖF kayıt yenileme ne zaman? Kayıt yenileme nasıl yapılır?
ABONE OL
04.02.2020 - 13:06 |

AÖF kayıt yenileme ne zaman? Kayıt yenileme nasıl yapılır?

AÖF güz döneminin bitişiyle birlikte bahar dönemi için hazırlıklar başladı. Öğrenciler hazırlıklarını sürdürüyor. Bir yandan sınav hazırlanırken bir yandan da AÖF kayıt yenileme tarihleri araştırılıyor.

AÖF kayıt yenileme ne zaman? Kayıt yenileme nasıl yapılır?

 

AÖF güz dönemimin sona erdi bahar dönemi kayıtları için bekleyiş sürüyor. AÖF daha önce yayımladığı takvimde kayıt yenileme tarihlerini açıklamıştı. Şimdi öğrenciler net tarihi öğrenmek adına "AÖF kayıt yenileme ne zaman? Kayıt yenileme nasıl yapılır?" sorusuna cevap arıyor.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemi 4 adımda gerçekleştirilir:

1. DERS SEÇİMİ

Ders seçim işlemi aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılabilecek.

2. KAYIT YENİLEME ÖDEMESİ

AÖF kayıt yenileme ücretleri Ziraat Bankası ATM’lerinden yatırılabilecek.

3. KAYIT YENİLEME İŞLEMİNİN KONTROLÜ

Öğrencilerin aof.anadolu.edu.tr adresinden kayıt yenileme işleminin gerçektirildiğini kontrol etmesi gerekiyor.

4. DERS KİTAPLARININ DAĞITIMI

Öğrencilerin ders kitapları kayıt esnasında AÖF bürolarından verilecektir. 

 

HDP binası önünde eylem yapan ailelerden biri daha evladına kavuştuBingöl'den gelerek Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan baba Metin ve anne Necla Açan, güvenlik güçlerine teslim olan oğullarına 4 yıllık hasretin ardından sarıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Asgari Ücret 2020 ne kadar? Asgari Ücret brüt kaç TL? Asgari Ücret net miktar ne kadar?

Asgari Ücret 2020 ne kadar? Asgari Ücret brüt kaç TL? Asgari Ücret net miktar ne kadar?

Kına gecesinde dikkat çeken detay

Kına gecesinde dikkat çeken detay

Ve değişti! Çalışan herkesi ilgilendiriyor, yıllık izin...

Ve değişti! Çalışan herkesi ilgilendiriyor, yıllık izin...

İstanbul için tarih verildi: Kar geliyor!

İstanbul için tarih verildi: Kar geliyor!

Sıradaki Haber