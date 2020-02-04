AÖF güz dönemimin sona erdi bahar dönemi kayıtları için bekleyiş sürüyor. AÖF daha önce yayımladığı takvimde kayıt yenileme tarihlerini açıklamıştı. Şimdi öğrenciler net tarihi öğrenmek adına "AÖF kayıt yenileme ne zaman? Kayıt yenileme nasıl yapılır?" sorusuna cevap arıyor.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemi 4 adımda gerçekleştirilir:

1. DERS SEÇİMİ

Ders seçim işlemi aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılabilecek.

2. KAYIT YENİLEME ÖDEMESİ

AÖF kayıt yenileme ücretleri Ziraat Bankası ATM’lerinden yatırılabilecek.

3. KAYIT YENİLEME İŞLEMİNİN KONTROLÜ

Öğrencilerin aof.anadolu.edu.tr adresinden kayıt yenileme işleminin gerçektirildiğini kontrol etmesi gerekiyor.

4. DERS KİTAPLARININ DAĞITIMI

Öğrencilerin ders kitapları kayıt esnasında AÖF bürolarından verilecektir.