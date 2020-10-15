AÖF kayıt yenileme tarihleri uzatıldı 2020! AÖF kayıt yenileme ne zamana kadar ve nasıl yapılacak?

AÖF kayıt yenileme işlemleri 16 Ekim tarihinde sona erecekti. AÖF kayıt yenilme tarihi ile ilgili gelen açıklamada kayıt yenileme tarihlerinin uzatıldığı duyuruldu. Yeni tarih ise öğrenciler tarafından merak ediliyor. Peki AÖF kayıt yenileme işlemi ne zamana kadar yapılacak 2020?

AÖF KAYIT YENİLME İŞLEMLERİ NE ZAMANA KADAR YAPILACAK?

Anadolu Üniversitesi (AÜ), açıköğretim, iktisat ve işletme fakülteleri kayıt yenileme işlemlerini uzattı.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, açıköğretim, iktisat ve işletme fakülteleri 2020-2021 güz dönemi yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 23 Ekim Cuma gününe kadar devam edecek.

AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

Öğrenciler, https://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini çevrim içi olarak yapabilecek.