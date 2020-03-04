AÖF kayıt yenileme tarihleri uzatıldı! Son gün ne zaman? AÖF Bahar Dönemi sınav tarihleri 2020 belli oldu

AÖF kayıt yenileme için arayış devam ediyor. AÖF kayıt yenileme işleminin nasıl yapılacağı ve son günün ne zaman olduğu konusunda bilgi almak isteyen AÖF öğrencileri harekete geçti. Peki AÖF kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır? AÖF sınavları ne zaman? İşte AÖF hakkında merak edilenler...

AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2020

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nin yayımladığı duyuruya göre, AÖF kayıt yenileme işlemleri 6 Mart 2020 Cuma gününe kadar uzatıldı.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir.

Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir.

Bahar Döneminde kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.

Ders seçimi (ekle-sil) işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılacaktır.

DERS SEÇİMİ (EKLE / SİL) İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ



Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM’lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir. Kayıt yenileme tarihinin son günü olan 6 Mart 2020 tarihinde İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 23:59’a kadar ödeme yapılabilecektir. Ancak, kayıt yenileme tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile saat 22:00’a kadar kredi kartıyla ödeme yapılabilecektir. Öğrenciler ödeme yaptıktan sonra aldıkları belgenin, 2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez.

AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ

Bahar Dönemi Ara Sınavı: 18 - 19 Nisan 2020

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 13 - 14 Haziran 2020

Yaz Okulu Sınavı: 23 Ağustos 2020