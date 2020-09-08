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08.09.2020 - 11:39 |

AÖF online sınav girişi | AÖF yaz okulu sınavları ne zaman bitiyor?

AÖF yaz okulu sınavları devam ediyor. 5 Eylül itibariyle başlayan AÖF yaz okulu sınavları online olarak yapılıyor. Peki, AÖF online sınav girişi nasıl yapılır? İnternetten sınava nasıl girilir? İşte AÖF yaz okulu sınavları için son tarih ve merak edilenler...

AÖF online sınav girişi | AÖF yaz okulu sınavları ne zaman bitiyor?

Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavları 5 Eylül'de online olarak yapılıyor. Kovid-19 salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında AÖF yaz okulu sınavları internet üzerinden yapılıyor. Peki, AÖF yaz okulu sınavları ne zaman bitiyor? İşte AÖF yaz okulu sınavları ile ilgili ayrıntılar...

AÖF ONLİNE SINAV GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Sınava katılmak için bilgisayar, tablet ya da cep telefonundan giriş yapabilirsiniz. Sınava, AÖF resmi web sitesinde yer alan sınav linkine tıklayak giriş yapabilirsiniz.

AÖF yaz okulu sınavları yurt içi ve yurt dışı programları 5 Eylül'den başlayak 9 Eylül 23.59'a kadar erişime açık olacaktır. İstediğiniz gün ve saatte sisteme giriş yaparak sınava katılabilirsiniz. Son günlere kalmanız bağlantı problemlerine yol açabilir.

Sınava katılmak için T.C kimlik nuamrası ve şifresi yeterli olacaktır. Sınavlarda her ders 30 sorudan oluşuyor ve süre 40 dakika. Sorular arasında ileri ya da geri gidilme imkânı olmadığı için işaretleme yapmadan geçtiğiniz soru boş bırakılmış olarak kabul edilecektir.

Sınav esnasında bağlantı nedeniyle sınavı tamamlayamazsanız 9 Eylül'e kadar sınavınıza kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

AÖF ONLİNE YAZ OKULU SINAVI İÇİN TIKLAYINIZ

SINAVLA İLGİLİ MERAK EDİLENLER İÇİN TIKLAYINIZ

 

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