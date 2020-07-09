AÖF sonuç sorgulama 2020 - AÖF sınav sonuçları öğrenme sayfası erişim linki

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin Bahar Dönemi sınavları corona virüs salgını nedeniyle online olarak uygulandı. 24 Haziran - 8 temmuz 2020 tarihleri arasında tamamlanan AÖF sınavları ardından öğrenciler başarı puanlarını merak etmeye başladı. Bir önceki sınavın sonuçlarının 1 gün sonra açıklanması nedeniyle, bugün açıklanmasını bekleyen öğrenciler heyecan dolu. Peki AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AÖF sınav sonuçları henüz açıklanmadı. AÖF sınav sonuçları ile ilgili herhangi bir duyuru yapıldığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

AÖF SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ



AÖF YAZ OKULU OLACAK MI?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi resmi internet sitesi üzerinden AÖF Yaz Okulu ile ilgili duyuru yayımladı. AÖF öğrencileri ise duyurudan haberdar olmak için arayışa geçti. Peki AÖF yaz okulu olacak mı? İşte detaylar...

AÖF'DEN DUYURU

"Sevgili Açıköğretim Sistemi Öğrencileri,

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, öğrencilerimizden gelen yoğun talep üzerine, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri’nde “Yaz Okulu” yerine “Üç Ders Sınavı” uygulanması yönünde alınan kararı yeniden değerlendirmek üzere, Üniversite Yönetim Kurulu’nu acil gündem ile toplantıya çağırmıştır.

Bu doğrultuda 08.07.2020 tarihinde toplanan Üniversite Yönetim Kurulu, “Yaz Okulu” açılmasına karar vermiştir. “Yaz Okulu” sınavları Eylül ayında, pandemi şartlarının elvermesi hâlinde yüz yüze, aksi takdirde çevrimiçi olarak yapılacaktır.

“Yaz Okulu” başvuru takvimi Üniversitemiz web sitesi üzerinden duyurulacaktır.

Tüm öğrencilerimize sağlıklı günler ve sınavlarında başarılar dileriz."

Nasıl Öğrenci Olabilirim?



Anadolu Üniversitesinin merkezi açıköğretim sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin önlisans ve lisans programlarına kayıt olmanın pek çok yolu bulunmaktadır.

Aşağıda bizim öğrencimiz olabilmeniz için kayıt türleri ve koşulları yer almaktadır.

+ En az lise veya dengi okul mezunu olacak/olan adaylar için Yeni Kayıt

+ Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Fakültesinin önlisans programlarından mezun olacak/olan adaylar için Dikey Geçiş

+ Örgün öğretimde öğrenci olup açıköğretim sistemiyle öğrenimine devam etmek isteyen öğrenciler için Yatay Geçiş

+ Herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile halen öğrenim gören öğrenciler* için İkinci Üniversite

*Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinden mezun olanlar başvuru yapabilirler ancak halen kayıtlı olanlar başvuru yapamazlar.