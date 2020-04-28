AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuçlar açıklandı mı?

Açıköğretim Fakültesi öğrencileri corona virüs nedeniyle sınavlarını online olarak yaparken ilk sınav 18 Nisan'da gerçekleşti. Sınavlar 7 Mayıs'a kadar devam edecek. Şu ana kadar sınava girenler 'AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusuna cevap arıyor. İşte detaylar...

AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2019-2020 Bahar Dönemi Ara Sınavları 18 Nisan 09:00 - 7 Mayıs 23:59 tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu nedenle sonuçların 14 Mayıs'a kadar açıklanması bekleniyor.