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28.04.2020 - 11:03 |

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuçlar açıklandı mı?

AÖF Bahar dönemi ara sınavları 7 Mayıs'a kadar devam ederken bu zamana kadar sınava giren öğrenciler 'AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuçlar açıklandı mı?' sorularına cevap arıyor. İşte detaylar...

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuçlar açıklandı mı?

Açıköğretim Fakültesi öğrencileri corona virüs nedeniyle sınavlarını online olarak yaparken ilk sınav 18 Nisan'da gerçekleşti. Sınavlar 7 Mayıs'a kadar devam edecek. Şu ana kadar sınava girenler 'AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusuna cevap arıyor. İşte detaylar...

AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2019-2020 Bahar Dönemi Ara Sınavları 18 Nisan 09:00 - 7 Mayıs 23:59 tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu nedenle sonuçların 14 Mayıs'a kadar açıklanması bekleniyor. 

Polisin sosyal mesafe uyarısına: "O benim eşim ondan ayrılamam"Adana'da yunus polisleri, banka önlerindeki vatandaşları sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarırken, bir vatandaşın yanındaki kadından ayrılmayıp "O benim eşim ondan ayrılamam" demesi dikkat çekti.
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