28.04.2020 - 11:03 |
AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuçlar açıklandı mı?
AÖF Bahar dönemi ara sınavları 7 Mayıs'a kadar devam ederken bu zamana kadar sınava giren öğrenciler 'AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuçlar açıklandı mı?' sorularına cevap arıyor. İşte detaylar...
Açıköğretim Fakültesi öğrencileri corona virüs nedeniyle sınavlarını online olarak yaparken ilk sınav 18 Nisan'da gerçekleşti. Sınavlar 7 Mayıs'a kadar devam edecek. Şu ana kadar sınava girenler 'AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusuna cevap arıyor. İşte detaylar...
AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2019-2020 Bahar Dönemi Ara Sınavları 18 Nisan 09:00 - 7 Mayıs 23:59 tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu nedenle sonuçların 14 Mayıs'a kadar açıklanması bekleniyor.