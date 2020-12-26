AÖF sınav sonuçları nereden sorgulanır? AÖF final sınavları için tarih belli oldu mu, online mı olacak?

Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi ara sınavları geçtiğimiz günlerde online olarak yapılmıştı. Öğrenciler sınıflarına göre 12-13-14 ya da 19-20-21 Aralık tarihlerinde çevrimiçi olarak sınavlara katılmıştı. Sınav sonuçları açıklandı.

AÖF SINAV SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

AÖF sınav sonuçlalrını sorgulamak için Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültesi Öğrenci Bilgi Sistemine giriş yapmanız gerekiyor. E-devlet ya da Anadolu Üniversitesi hesabı ile giriş yapabiliyorsunuz.

AÖF SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

Açıköğretim Fakültesi sınav takvimine göre Güz Dönemi dönem sonu sınavı 16-17 Ocak 2021 tarihinde yapılacak. Sınavlar yine online mı olacak henüz netleşmedi.