Son dakika: AÖF sınav sonucu sorgulama TIKLA 2020: AÖF sınav sonuçları belli oldu, geçme notu nasıl hesaplanır?

AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı ile ilgili detaylar merak ediliyor.12-21 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen AÖF sınav sonuçları büyük bir heyecanla bekleniyor. Merakla beklenen AÖF ara dönem sınav sonuçları açıklandı. İşte AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı...

AÖF SINAV SONUÇLARI 2020

Anadolu Üniversitesi'nin sayfasında yapılan açıklamada; "Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Güz Dönemi Ara Sınav sonuçları açıklandı.

Sonuçları görmek için "Sınav Sonuçları" butonuna tıklayınız." ifadeleri yer aldı.

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

AÖF GEÇME NOTU NEDİR?

"Başarı Notu" alt sınır değeri, laboratuvar ders uygulamaları ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan dersler dışında 30'dur.

30’un altındaki başarı notlarının harf notu karşılığı FF’tir.