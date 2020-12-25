MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika: AÖF sınav sonucu sorgulama TIKLA 2020: AÖF sınav sonuçları belli oldu, geçme notu nasıl hesaplanır?
ABONE OL
25.12.2020 - 20:20 |

Son dakika: AÖF sınav sonucu sorgulama TIKLA 2020: AÖF sınav sonuçları belli oldu, geçme notu nasıl hesaplanır?

AÖF sınav sonuçları son dakika gelişmeleri ile ilgili detaylar merak ediliyor. Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları açıklandı. Gelen açıklama sonrasında adaylar sınav sonuçları sorgulama ekranı ile ilgili detayları araştırmaya başladılar. İşte 2020 AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı...

Son dakika: AÖF sınav sonucu sorgulama TIKLA 2020: AÖF sınav sonuçları belli oldu, geçme notu nasıl hesaplanır?

AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı ile ilgili detaylar merak ediliyor.12-21 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen AÖF sınav sonuçları büyük bir heyecanla bekleniyor. Merakla beklenen AÖF ara dönem sınav sonuçları açıklandı. İşte AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı...

AÖF SINAV SONUÇLARI 2020

Anadolu Üniversitesi'nin sayfasında yapılan açıklamada; "Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Güz Dönemi Ara Sınav sonuçları açıklandı.
Sonuçları görmek için "Sınav Sonuçları" butonuna tıklayınız." ifadeleri yer aldı.

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

AÖF GEÇME NOTU NEDİR?

"Başarı Notu" alt sınır değeri, laboratuvar ders uygulamaları ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan dersler dışında 30'dur.

30’un altındaki başarı notlarının harf notu karşılığı FF’tir.

Yağmur bombası İstanbul'un su sorununu çözebilir mi?İstanbul'daki barajların doluluk oranları, son 10 yılın en düşük seviyesi düştü. Barajlarda suların çekilmesiyle birlikte İstanbul’da yağmur bombası uygulaması tekrar gündeme geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Profesörü Orhan Şen, “Yağmur bombası atıldığında yüzde 30 yağış artırım yapabilirsiniz ve bu çok büyük bir miktar” dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Bakan Koca BioNTech aşısı için müjdeyi duyurdu! Anlaşma imzalandı

Son dakika... Bakan Koca BioNTech aşısı için müjdeyi duyurdu! Anlaşma imzalandı

Milyonları kapsıyor, o borçlar siliniyor! Parayı geri alamazsınız…

Milyonları kapsıyor, o borçlar siliniyor! Parayı geri alamazsınız…

Türkiye'de korona aşılaması ne zaman başlayacak?

Türkiye'de korona aşılaması ne zaman başlayacak?

Bakan Koca açıkladı: Yurt dışından gelenlere zorunlu olacak

Bakan Koca açıkladı: Yurt dışından gelenlere zorunlu olacak

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet