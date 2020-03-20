20.03.2020 - 12:10 |
AÖF sınavları ertelendi mi? AÖF sınavı iptal edili mi?
Corona virüsü nedeniyle dün ÖSYM'nin bazı sınavları iptal oldu. Yakşalan AÖF sınavları öncesi ise binlerce öğrenci AÖF'ün ertelenip ertelenmediğini merak ediyor. Peki, AÖF sınavları ertelendi mi? AÖF sınavı iptal edili mi?
Corona virüsü hayatı olumsuz etkilerken bazı sınavlar da ertlendi. Yaklaşık 4 hafta sonra gerçekleşecek olan AÖF sınavının ertelenip ertlenmediği ise merak konusu olmuş durumda... Öğrenciler AÖF sınavları ertelendi mi? AÖF sınavı iptal edili mi? sorularına cevap arıyor.
AÖF SINAVI ERTELENDİ Mİ?
AÖF sınavının ertelenip ertelenmediğine dair Anadolu Üniversitesi'nden yapılan bir açıklama henüz yok. Sınavlar herhangi bir gelişme olmazsa 18-19 Nisan'da gerçekleşecek.
Mahkemede corona virüs alarmı! Eşi pozitif çıktıHukuk Mahkemesi hakimi B.Y.L.’un 35 yaşındaki bankacı eşi dün corona virüs teşhisiyle hastaneye başvurdu. Testin pozitif çıkması üzerine hakimin bankacı eşi hastaneye yatırıldı. Bunun üzerine hakim B.Y.L. ve mahkeme personeli de karantina altına alındı.