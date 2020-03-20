Corona virüsü hayatı olumsuz etkilerken bazı sınavlar da ertlendi. Yaklaşık 4 hafta sonra gerçekleşecek olan AÖF sınavının ertelenip ertlenmediği ise merak konusu olmuş durumda... Öğrenciler AÖF sınavları ertelendi mi? AÖF sınavı iptal edili mi? sorularına cevap arıyor.

AÖF SINAVI ERTELENDİ Mİ?

AÖF sınavının ertelenip ertelenmediğine dair Anadolu Üniversitesi'nden yapılan bir açıklama henüz yok. Sınavlar herhangi bir gelişme olmazsa 18-19 Nisan'da gerçekleşecek.