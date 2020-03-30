AÃ–F sÄ±navlarÄ± ne zaman? AÃ–F online sÄ±nav nasÄ±l yapÄ±lacak, kaÃ§ dakika olacak?

Ã–ÄŸrenciler AÃ–F sÄ±nav tarihleri ile ilgili detaylarÄ± merak ediyorlar. Anadolu Ãœniversitesi AÃ§Ä±kÃ¶ÄŸretim Ä°ktisat ve Ä°ÅŸletme fakÃ¼ltelerinin bahar dÃ¶nemi ara sÄ±navlarÄ±nÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± tarih belli oldu. SÄ±navlar internet Ã¼zerinden yapÄ±lacak. SÄ±navÄ±n tarihi ve nasÄ±l olacaÄŸÄ± araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor. AÃ–F sÄ±navlarÄ± ne zaman, nasÄ±l yapÄ±lacak?

AÃ–F SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Anadolu Ãœniversitesi AÃ§Ä±kÃ¶ÄŸretim Ä°ktisat ve Ä°ÅŸletme fakÃ¼ltelerinin bahar dÃ¶nemi ara sÄ±navlarÄ±, 18 Nisan-7 MayÄ±s tarihlerini kapsayan 20 gÃ¼nlÃ¼k sÃ¼reÃ§te internet Ã¼zerinden yapÄ±lacak.

SINAV SÄ°STEMÄ°N NASIL GÄ°RÄ°Åž YAPILACAK?

SÄ±navlarÄ±n gerÃ§ekleÅŸtirileceÄŸi elektronik ortama dahil olmak iÃ§in internet baÄŸlantÄ±sÄ± olan kiÅŸisel bilgisayarÄ±nÄ±z ve yahut tabletiniz ya da cep telefonunuzdan giriÅŸ yapmanÄ±z gerekecektir.

Gerekli teknolojik altyapÄ±ya sahip deÄŸilseniz, Ã§aÄŸrÄ± merkezinden 6-7-8 Nisan 2020 tarihlerinde randevu alarak, istediÄŸiniz herhangi bir Anadolu Ãœniversitesi AÃ§Ä±kÃ¶ÄŸretim bÃ¼rosunda, internet ortamÄ±nda yapÄ±lacak sÄ±nava

girebilirsiniz.

SÄ±nava, Ã¼niversitenin resmÃ® web sitesinde yer alan SÄ±nav linkine tÄ±klayarak giriÅŸ yapabilirsiniz.

SÄ±nav sistemi 18 Nisan â€“ 7 MayÄ±s 2020 tarihleri arasÄ±nda, 20 gÃ¼n boyunca sizlerin eriÅŸimine aÃ§Ä±k olacaktÄ±r.

Bu 20 gÃ¼nlÃ¼k sÃ¼reÃ§te, sorumlu olduÄŸunuz ders ya da derslerinize ait sÄ±navlarÄ±nÄ±zÄ±, istediÄŸiniz gÃ¼n ve saatte sisteme giriÅŸ yaparak gerÃ§ekleÅŸtirebilirsiniz. Ancak belirtilen tarihin son gÃ¼nlerine kalmanÄ±zÄ±n, baÄŸlantÄ± problemlerine yol aÃ§abileceÄŸini de gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurmalÄ±dÄ±r.

SINAV SÃœRECÄ° NASIL OLACAK?

www.anadolu.edu.tr adresinden yÃ¶nlendirme linki ile sÄ±nav sayfasÄ±na geÃ§iÅŸ yaptÄ±ktan sonra, T.C. kimlik numarasÄ± ya da @anadolu.edu.tr uzantÄ±lÄ± e-posta adresi ve ÅŸifrenizle sisteme giriÅŸ yapabilirsiniz. Burada, sorumlusu olduÄŸunuz dersleri gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leyebileceksiniz.

Daha Ã¶nceki sÄ±navlarda olduÄŸu gibi her bir ders 20 sorudan oluÅŸacak ve her bir dersi cevaplamanÄ±z iÃ§in sÃ¼reniz 30 dakika olacak.

SÄ±nava baÅŸlamadan Ã¶nce sÄ±nav ekranÄ± Ã¼zerinden sÄ±nav sÃ¼resince tabi olduÄŸunuz kurallarÄ± dikkatle okuyarak onaylamak gerekmektedir.

SÄ±nav baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda ekranda yalnÄ±zca bir soru gÃ¶rÃ¼lecektir. Soruyu cevaplandÄ±rarak ya da boÅŸ bÄ±rakarak bir sonraki soruya ilerleyebileceksiniz.

Sorular arasÄ±nda ileri ya da geri gidilme imkÃ¢nÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in iÅŸaretleme yapmadan geÃ§tiÄŸiniz soru boÅŸ bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸ olarak kabul edilecektir

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