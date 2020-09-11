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11.09.2020 - 11:42 |

İLAN EDİLDİ! AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı! Sonuçları sorgulama ekranı...

Müjdeli haber geldi ve Açıköğretim Fakültesi yaz okulu online sınav sonuçları açıklandı. Özellikle mezun olmaya yakın öğrenciler AÖF'ün resmi sitesii olan 'www.anadolu.edu.tr/acikogretim'e akın ediyor. İşte sorgulama ekranı...

İLAN EDİLDİ! AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı! Sonuçları sorgulama ekranı...

Alttan dersi olan açıköğretim öğrencileri yaz okulu sınavlarına kayıt yaptırıp 9 Eylül saat 23.59'a kadar sınava girdiler. Mezun olmak için heyecanlanan binlerce öğrenci sınav sonuçlarını öğrenmek isteyip AÖF sonuçları açıklandı mı? AÖF yaz okulu sınav sonuçları bugün mü açıklanacak? sorularını yöneltiyor.

AÖF YAZ OKULU SONUÇLARI AÇIKLANDI

5-9 Eylül tarihlerinde gerçekleşen AÖF yaz okulu online sınav sonuçları açıklandı. 

AÖF SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İLAN EDİLDİ AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı Sonuçları sorgulama ekranı...

1- Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir.
2- Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir. Tüm bu koşullarda yaz okulunda en fazla 5 ders seçebilirler.
3- Öğrenim gördüğü programda FF harf notlu dersi/dersleri olan öğrenci yaz okulunda bu dersi/dersleri alabilir.
4- Genel Not Ortalaması (GNO) 2,00’ın altında olan öğrenciler, koşullu geçtikleri dersleri yani CD, DC ve DD harf notu aldıkları ders/dersleri yaz okulunda alabilir.

 

    İlginç anlar... Lüks araçta müziği sonuna kadar açıp, yol ortasında dans ettilerAntalya’da gece saat 00.00’dan sonra müzik yayınının yasaklanması, eğlenceyi sokağa taşıdı. Lüks otomobillerini caddenin ortasına park eden 3 genç kadından 2’si dans ederken, diğeri ise o anları kayda aldı. Gençlerin gülerek dans etmeleri çevredeki vatandaşların da cep telefon kamerasına yansıdı.
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