AÖF sonuçları için kritik günler... Yaz okulu sonuçları ne zaman açıklanır?

AÖF'te sonuç heyecanı... Yaz okulu sınavlarının sona ermesiyle birlikte öğrenciler sonuç tarihine odaklanmış durumda... Önceki online sınav sonuç tarihleri göze alındığında sonuçlar her an açıklanabilir... İşte detaylar...

AÖF YAZ OKULU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

AÖF yaz okulu online sonuç tarihi hakkında üniversiteden yapılmış bir açıklama yok. Bir önceski sınavın sonuçları 2 gün sonra açıklanmıştı. Bu süre baz alındığında sonuçların en geç 11 Eylül'de açıklanması bekleniyor.

AÖF DUYURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

YAZ OKULUNA KİMLER GİREBİLİR?

1- Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir.

2- Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir. Tüm bu koşullarda yaz okulunda en fazla 5 ders seçebilirler.

3- Öğrenim gördüğü programda FF harf notlu dersi/dersleri olan öğrenci yaz okulunda bu dersi/dersleri alabilir.

4- Genel Not Ortalaması (GNO) 2,00’ın altında olan öğrenciler, koşullu geçtikleri dersleri yani CD, DC ve DD harf notu aldıkları ders/dersleri yaz okulunda alabilir.