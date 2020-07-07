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07.07.2020 - 11:06 |

AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? Üç ders sınavı ne zaman?

AÖF Bahar dönemi final sınavları 24 Haziran'da başladı ve 8 Temmuz'da sona eriyor. Yarın dönem sonu finalleri için son gün ve sınavını tamamlayan öğrencilerin akıllarında sonuç tarihi var. Peki, AÖF sonuçları ne zaman açıklanır?

AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? Üç ders sınavı ne zaman?

AÖF Bahar dönemi internet tabanlı (Online) dönem sonu sınav yarın son buluyor. Her bir ders için sınav süresi 30 dakika soru sayısı 20... Henüz sınava girmeyenler ayrıntıları araştırıken sınavı bitirenler ise 'AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusuna cevap bulmaya çalışıyor.

AÖF SONUÇLARI HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?

Bir önceki AÖF sonuçları rekor bir süreyle sınavın bitiminden hemen bir gün sonra açıklanmıştı. Bu seferki sınavda da eynı beklenti oluşurken sonuçları en geç cuma gününe kadar açıklanması bekleniyor.

AÖF'TEN ÜÇ DERS SINAVI DUYURUSU

Pandemi süresince bir milyon öğrencisinin öğretim faaliyetlerini aksatmadan sürdüren Üniversitemiz, ilgili kurullarının tavsiyeleri, öğrenci görüş ve önerileri doğrultusunda mezuniyet aşamasında olan öğrencilerin herhangi bir hak kaybına uğramaması için 30.06.2020 tarihli Senato Kararı ile 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri’nde “Üç Ders Sınavı”nın uygulanması kararını almıştır. Bu kapsamda Üniversitemiz Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri’nde, 2019-2020 öğretim döneminde “Yaz Okulu” açılmayacaktır.

“Üç Ders Sınavı” internet tabanlı ortamlarda 22-26 Temmuz 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

"Üç Ders Sınavı"na giriş koşullarını sağlayan öğrenciler, öğrenci otomasyonu üzerinden bilgilendirilecektir.

Kıyma ve kırmızı et alırken bunlara mutlaka dikkat edinGıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak, yüzde yüz dana eti adı altında satılan kıyma ve sucuk gibi ürünlere merdiven altı üreticiler tarafından sakatat ve kanatlı hayvan eti karıştırıldığını, kırmızı ette ise tartıda ağır basması için şırıngayla su enjekte edildiğini belirterek, yapılan hilelere karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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