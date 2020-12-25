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25.12.2020 - 11:58 |

AÖF sonuçları ne zaman açıklanır? AÖF sonuçları neden açıklanmadı: Twitter'dan duyuru

AÖF sonuçları ile ilgili resmi açıklama geldi. Online olarak uygulanan AÖF sonuçlarının ne zaman açıklanacağını belirten duyuru öğrencileri daha da meraklandırdı. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nin resmi Twitter adresi üzerinden şu paylaşım geldi...

AÖF sonuçları ne zaman açıklanır? AÖF sonuçları neden açıklanmadı: Twitter'dan duyuru

12-13-14 Aralık 2020 - 19-20-21 Aralık 2020 tarihlerinde uygulanan AÖF sınavlarının sonuçları için bir tarih belirlendi mi? Öğrencilerin sıklıkla araştırdığı ve final sınavı tarihlerini de öğrenmek istediği bilgileri haberimize ekledik. İşte AÖF Güz Dönemi sonu sınav tarihleri ve AÖF sınav sonuçlarına yönelik son gelişmeler...

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçları henüz açıklanmadı. 12-13-14 Aralık 2020 - 19-20-21 Aralık 2020 tarihlerinde online olarak uygulanan sınavların sonuçları belirlendiğinde haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

TWİTTER'DAN PAYLAŞILDI

AÖF sonuçları ne zaman açıklanır AÖF sonuçları neden açıklanmadı: Twitterdan duyuru

AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF Güz Döneminin son sınavları 16 - 17 Ocak 2021 tarihlerinde uygulanacak.

BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ

Bahar Dönemi Ara Sınavı 10 - 11 Nisan 2021 tarihlerinde ve Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 29 - 30 Mayıs 2021 tarihlerinde uygulanacak.

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

Yaz Okulu Sınavı 08 Ağustos 2021'de yapılacak.

İstanbul'da bıçaklı soygun dehşetiİstanbul Kağıthane Sanayi Mahallesi'nde kuyumcu dükkanına giren saldırgan kuyumcuyu boğazından ve karnından bıçakladı. Saldırganı yan dükkandan gelen esnaf etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis sevk edildi. Yaralı kuyumcu hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.
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