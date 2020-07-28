AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? AÖF yaz okulu sınavı internetten mi olacak?

Açıköğretim Fakültesi yaz okulu kayıtlarında son güne gelindi. 20 Temmuz'da başlayan kayıtlar için bugün son gün. Peki, AÖF yaz okulu kaydı nasıl yapılır, sınav ne zaman yapılacak?

AÖF YAZ OKULU KAYIT TARİHLERİ

AÖF kayıtları 20 Temmuz Pazartesi günü başladı. 28 Temmuz 2020 Salı günü 23.00'a kadar devam edecek.

YAZ OKULU SINAV MERKEZİ TERCİH DUYURUSU

Değerli öğrencilerimiz Yaz Okulu Sınavlarının tüm il ve ilçe sınav merkezlerinde yapılması planlanmaktadır. Ancak öğrenci sayısı yetersiz olan ilçe sınav merkezlerinde öğrenciler bağlı oldukları il sınav merkezlerinde sınava alınabileceklerdir.

Yaz Okulu Sınav Merkezi değişikliğinizi aof.anadolu.edu.tr adresinin Öğrenci Otomasyonu'ndan Yaz Okulu Sınav Merkezi Güncelleme kısmından son değişiklik tarihi olan 05 Ağustos 2020 günü saat 23:59’a kadar yapabilirsiniz.

AÖF YAZ OKULU KAYIT NASIL YAPILIR?

Yaz okulu kayıt işlemi, ders seçimi ve kayıt bedelinin ödenmesiyle gerçekleşecektir. Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilir. Ders seçimi aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Yaz Okulu linkinden yapılacaktır. Öğrenciler, ödeme yapmadığı sürece ders seçimi yapabilir. Ödeme yapıldıktan sonra ders seçiminin yeniden yapılması mümkün değildir.

Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2019-2020 Öğretim Yılı Yaz Okulu Öğretim Gideri ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM’lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir. Yaz okulu kayıt tarihinin son günü olan 28 Temmuz 2020 tarihinde İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 23:59’a kadar ödeme yapılabilecektir. Ancak, yaz okulu kayıt tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartıyla ödeme yapılamayabilir. Öğrenciler ödeme yaptıktan sonra aldıkları belgenin, 2019-2020 Öğretim Yılı Yaz Okulu Öğretim Gideri ödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2019-2020 Öğretim Yılı Yaz Okulu ders seçimine göre belirlenen kayıt bedelini ödemeyen öğrencilerin yaz okulu kayıtları yapılmaz.

28 Temmuz 2020 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve yaz okulu kayıt işlemi yapılmayacaktır. Yaz okulu kayıt süresi kesinlikle uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, Yaz Okulu Öğretim Gideri ödemesini yapmayan öğrenciler, 2019-2020 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt hakkını kaybeder. Öğrencilerin yaz okulunun yapıldığı öğretim yılı bahar dönemindeki öğrencilik statüsü değişmez.

YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Yaz okulu sınavları 5 Eylül 2020 tarihinde pandemi şartlarının elvermesi durumunda yüz yüze yapılacaktır. Aksi bir durumda sınav çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir.

YAZ OKULU KAYIT İÇİN TIKLAYINIZ



