AÖF yaz okulu ne zaman başlayacak? Üç ders sınavı olacak mı?

AÖF bahar dönemi final sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte alınan puanların ardından yaz okulu için bekleyiş başladı. Bunun yanı sıra 3 ders sınavı hakkında da Anadolu Üniversitesi tarafından bir açıklama yapılması bekleniyor. İşte son gelişmeler...

AÖF İLE İLGİLİ SON GELİŞMELER...

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden yapılan son açıklamada şöyle denildi: "Sevgili Açıköğretim Sistemi Öğrencileri,

Üniversitemiz Rektörü Prof.Dr. Fuat Erdal, öğrencilerimizden gelen yoğun talep üzerine, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri’nde “Yaz Okulu” yerine “Üç Ders Sınavı” uygulanması yönünde alınan kararı yeniden değerlendirmek üzere, Üniversite Yönetim Kurulu’nu acil gündem ile toplantıya çağırmıştır.

Bu doğrultuda 08.07.2020 tarihinde toplanan Üniversite Yönetim Kurulu, “Yaz Okulu” açılmasına karar vermiştir. “Yaz Okulu” sınavları Eylül ayında, pandemi şartlarının elvermesi hâlinde yüz yüze, aksi takdirde çevrimiçi olarak yapılacaktır.

“Yaz Okulu” başvuru takvimi Üniversitemiz web sitesi üzerinden duyurulacaktır.

Tüm öğrencilerimize sağlıklı günler ve sınavlarında başarılar dileriz."